بجلابية وقفطان أحمد حاتم يغير جلده والسر في"المنبر"

بدأ النجم أحمد حاتم تصوير فيلمه السينمائي الجديد “المنبر”، مع باقي فريق العمل ،ومن المقرر طرحه خلال موسم الشتاء.

ويجسد أحمد حاتم خلال أحداث الفيلم شخصية عالم أزهري، ويظهر حاتم لأول مرة بجلابية وقفطان،إذ تدور أحداث الفيلم في إطار تاريخي إسلامي.

ويشارك في بطولة فيلم "المنبر" مع النجم أحمد حاتم ،النجمة أيتن عامر،كمال أبو راية،وأحمد فهيم، سامح الصريطي،ميدو عادل وغيرهم من النجوم ،الفيلم من تأليف فداء الشندويلي ومن إخراج أحمد عبد العال.

أحمد حاتم

و يعرض حاليا لـ أحمد حاتم فيلم "حسن المصري" مع دياموند بوعبود، ومكرم مراد، ولينا صوفيا، وفريال يوسف وغيرهم نخبة من النجوم. الفيلم من تأليف نورا لبيب ومن إخراج سمير حبشي.

وقد أعرب الفنان أحمد حاتم خلال الفترة الماضية عن سعادته بفيلم حسن المصري الذى يعتبر أول فيلم سينمائي أكشن له ، حيث يختلف تمامًا عن جميع الأدوار الذى قدمها من قبل.

أحمد حاتم

وقال أحمد حاتم إن الذى حمسه لتجسيد دوره فى حسن المصري أن الدور جديد ومختلف تمامًا وهو لا يعتبر أكشن فقط .

وشخصية حسن المصري، هو مسئول حراسات خاصة يسافر إلى حبيبته في لبنان هربًا من الماضي، ويعمل في شركتها للحراسة والتأمين، ليتورط بعدها مع أحد أكبر تجّار السلاح ويخوض مهمة انتحارية ويقوم ببطولة الفيلم النجوم أحمد حاتم، لينا صوفيا، دياموند بو عبود، مراد مكرم، فريال يوسف.

والفيلم قصة نورا لبيب، سيناريو وحوار سمر طاهر ومن إخراج سمير حبشي، وبجانب شركة أفلام مصر العالمية يشارك في إنتاج الفيلم شركات نيوسينشري، سينرجي، يونايتد بروس ستوديوز، وأوسكار للتوزيع ودور العرض. وتمكن فيلم حسن المصري من بطولة أحمد حاتم من احتلال المركز الثاني في شباك التذاكر المصري حيث حقق في أول ايام عرضه في السينمات إيرادات بلغت 364,603 جنيه.

أحمد حاتم

وعن الأعمال المنتظرة الفترة القادمة للنجم أحمد حاتم ، قال إنه ينتظر عرض فيلم “الملحد” وهو من الأعمال الذى أثارت الجدل خلال الفترة الماضية بسبب اسمه وتداولت بعض الأحاديث أن سيتم تغير الاسم لكن هذا ليس حقيقي، وأيضًا يجهز لمسلسل مكون من 10 حلقات فقط.