انطلاق اللقاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي للأئمة والواعظات بالمنوفية

أقامت وزارة الأوقاف المصرية، اليوم الأربعاء 8/11/2023م، القاء الثالث لبرنامج البناء الثقافي لأئمة وواعظات أوقاف المنوفية بكلية الآداب بجامعة المنوفية.

جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية، والاستاذ الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب بجامعة المنوفية، والدكتور كمال عمار مدير الدعوة بمديرية اوقاف المنوفية، والشيخ أسامة سعفان مسؤول الدعوة الالكترونية.

دعم الأئمة والواعظات بشتى الطرق من أجل النهوض بالخطاب الديني

وفي كلمته رحب الدكتور خالد عبد السلام وكيل مديرية أوقاف المنوفية بالحضور مؤكدًا أن وزارة الأوقاف المصرية حريصة كل الحرص على دعم الأئمة والواعظات بشتى الطرق من أجل النهوض بالخطاب الديني ومواكبة الدعاة لكل جديد من متطلبات الوقت المعاصر، مضيفًا أن الدولة المصرية تتبنى مواقف مشرفة تجاه قضايا الأمة وهو الأمر الذي يجعل من مسئولية الداعية أن يحافظ على استقرار الوطن ونشر الأخلاق الفاضلة في المجتمع والدعوة إلى الله (عز وجل) بالحكمة والموعظة الحسنة.

وفي كلمته قدم الدكتور حسن خطاب وكيل كلية الآداب بجامعة المنوفية الشكر الأستاذ الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف على دوره الريادي في خدمة بيوت الله (عز وجل) مبنى ومعنى، وعلى جهوده الكبيرة في رعاية أبنائه من الأئمة والواعظات عن طريق البرامج التدريبية والدعوية والتثقيفية المتنوعة، مؤكدًا أن أئمة الأوقاف لهم دور عظيم في نشر الفكر الوسطي المستنير على مستوى العالم أجمع.

وأكد أن مصر دولة محفوظة بحفظ الله (عز وجل) ولها مكانة خاصة في قلب كل مسلم وهي حصن الإسلام وملاذ المسلمين على مر العصور، مضيفًا أن الوقت يتطلب منا العمل الجاد في توعية الجمهور بالواجب الوطني والديني المنوط بكل منهم، وأن واجب الوقت يستدعي من الجميع العمل الدءوب لمصلحة الدين والوطن بفكر واعٍ وضمير حي، مختتما كلمته بأهمية أن يتزود الدعاة بالعلم والمعرفة والحكمة حتى يتمكنوا من أداء الرسالة على أكمل وجه وأتمه.

وفي كلمته أكد الدكتور كمال عمار مدير الدعوة بمديرية اوقاف المنوفية أن دعاة الأوقاف يبينون للناس طريق الاعتدال والمنهج الوسط، وهم أصحاب رسالة قيمة في الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة

وأضاف أن واجب الوقت يدعونا إلى بذل المزيد من الجهد والوقت في سبيل النهوض بالمجتمع وأخلاقه النبيلة.