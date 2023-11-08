مصرع شاب  صدمه توك توك  بمركز  بنى سويف

لقي شاب مصرعه في حادث سير بمحافظة بني سويف وقع صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بمركز بني سويف، ونقلته سيارة الإسعاف جثة هامدة إلى مستشفى اهناسيا التخصصي.

وتلقى اللواء اسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغًا بوفاة شخص صدمته مركبة "توك توك" بالطريق الفرعي بين قريتي العقاد حاجر بني سليمان، بدائرة مركز شرطة بني سويف.

ودفع فرع هيئة الإسعاف برئاسة الدكتور احمد صادق، مدير الفرع، بسيارة إسعاف لموقع البلاغ، حيث تبين وفاته ويدعى "عبدالله رجب سلامة" يبلغ من العمر 18 عامًا، وعقب إتخاذ الاجراءات اللازمة تم نقل جثته إلى مستشفى اهناسيا التخصصي، وتم إيداع الجثة مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة، التي طلبت تحريات المباحث الجنائية لمعرفة أسباب الحادث وملابساته.