عبدالسند يمامة: سأتوقف عن الاقتراض نهائيًا وأمنع التعامل مع صندوق النقد حال فوزي بالرئاسة

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها مصر غير مسبوقة وتطلب حلولًا غير التي نسير عليها خلال الوقت الحالي.



وأضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أنه حال فوزه بالرئاسة سيتوقف نهائيًا عن الاقتراض ويوقف العمل مع صندوق النقد الدولي نهائيًا.

تغيير كامل للحكومة:

وأشار عبدالسند يمامة إلى أنه حال فوزه برئاسة الجمهورية سيقوم بتغيير كامل للحكومة لأن الوجوه الحالية فشلت في التعامل مع الأزمات الاقتصادية التي تمر بها الدولة وبالتالي فتغيرهم أصبح حتميًا لإتاحة الفرصة لوجوه جديدة للبحث عن حلول جديدة.

وفي سياق منفصل، قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن ما حدث في إسرائيل يوم 7 أكتوبر كان مفاجأة للجميع بمن فيهم أمريكا وإسرائيل والدول العربية.



وأضاف “يمامة” خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر ببرنامج “يحدث في مصر” على فضائية “إم بي سي مصر” مساء اليوم الأربعاء، أن ردود الأفعال تنوعت ومصر أعلنت فتح المعبر ورفض التهجير، مشيرًا إلى أنه كان يرى وجود انفراجة في الأزمة والحرب الدائرة في غزة منذ أيام، وليس اليوم فقط.

وأشار إلى أنه يتوقع انتهاء حرب غزة قريبًا لأن الشعب الفلسطيني يتمسك بأرضه بشدة ويرفض التهجير والإدارة الأمريكية أعلنت اليوم أنها لا تسعى للتهجير وأنها لا ترغب في نقل الفلسطينيين من أرضهم ولكنها لن تتعامل مع حماس.

وأوضح “يمامة” أنه في حال فوزه بالرئاسة ولقائه مع رئيس الوزارء الإسرائيلي سيكون حديثه عن القضية الفلسطينية: "العلاقات الطبيعية واستمرارها لن يدوم ما دامت لم تحل أزمة القضية الفلسطينية" مشيرًا إلى أنه في حال كان الرئيس في ظل تلك الاعتداءات سيقوم بسحب السفير المصري في إسرائيل ويتواصل مع الزعماء العرب لحل الأزمة لأنها قضية مهمة في عقيدتنا ولا يمكن التخلي عنها.