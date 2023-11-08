د. عبدالسند يمامة: الأزمة الاقتصادية عرض لمرض طبيبه المتخصصون

قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر لها أسباب علينا دراستها حتى نتوصل إلى حل فعال، مؤكدًا أنها عرض لمرض علاجه في يد المتخصصين.

وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الخميس، أن علينا استدعاء المتخصصين في الاقتصاد الذين يعتبرون لدراسة الأزمة وحلها من جذورها.

ولفت إلى أن الدولار أحد أهم القضايا في مصر، منوهًا إلى أن ارتفاع سعره يرجع إلى استيراد مصر نحو 70% من احتياجاتها، وأن نسبة من المصريين تحولت إلى طبقة فقيرة في الآونة الأخيرة، مطالبًا بالنظر إلى الإصلاح السياسي قبل النظر إلى الإصلاح الاقتصادي.