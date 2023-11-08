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عبدالسند يمامة: سد النهضة أخطر الأزمات والتلويح بالعمل العسكري كان ضرورة
الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

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د. عبدالسند يمامة: الأزمة الاقتصادية عرض لمرض طبيبه المتخصصون

الدكتور عبدالسند
الدكتور عبدالسند يمامة رئيس حزب الوفد

 قال الدكتور عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد والمرشح الرئاسي، إن الأزمة الاقتصادية التي تضرب مصر لها أسباب علينا دراستها حتى نتوصل إلى حل فعال، مؤكدًا أنها عرض لمرض علاجه في يد المتخصصين. 

 وأضاف خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، مقدم برنامج "يحدث في مصر"، المذاع عبر فضائية إم بي سي مصر، مساء الخميس، أن علينا استدعاء المتخصصين في الاقتصاد الذين يعتبرون لدراسة الأزمة وحلها من جذورها. 

 ولفت إلى أن الدولار أحد أهم القضايا في مصر، منوهًا إلى أن ارتفاع سعره يرجع إلى استيراد مصر نحو 70% من احتياجاتها، وأن نسبة من المصريين تحولت إلى طبقة فقيرة في الآونة الأخيرة، مطالبًا بالنظر إلى الإصلاح السياسي قبل النظر إلى الإصلاح الاقتصادي.

 

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