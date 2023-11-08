جوجل تطرح أدوات تتيح للمعلنين إنشاء محتوى تم إنشاؤه بالذكاء الاصطناعي

تطرح شركة جوجل ميزة جديدة تسمح للمعلنين بإنشاء محتوى تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي باستخدام نفس تقنية برنامج Bard chatbot، مما يؤكد تقريرًا صدر في وقت سابق من هذا العام. الميزة متاحة الآن في الإصدار التجريبي على منتج Google Performance Max الإعلاني، مما يسمح للمعلنين الأمريكيين بإنشاء أصول نصية وصورية وتوسيع نطاقها للحملات باستخدام الذكاء الاصطناعي، حسبما أعلنت الشركة في منشور بالمدونة.

إن الأداء الأفضل هو بالفعل منتج مدعوم بالذكاء الاصطناعي ويعمل عبر العديد من منتجات Google بما في ذلك YouTube والبحث والعرض وغيرها. فهو يعمل على تحسين الإعلانات من خلال تحليل بيانات الأداء، وتكمل الميزة الجديدة ذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي للمساعدة في إنشاء الأصول أيضًا. وكما تقول جوجل، فإن الميزات ستسمح للمعلنين بإنشاء أصول مخصصة عالية الجودة بسرعة على منصات جوجل المختلفة.

كتب بالافي ناريش من Google: "يعد تنوع الأصول عنصرًا أساسيًا لحملة الأداء الأفضل الناجحة". "لقد أخبرتنا أن إنشاء الأصول وتوسيع نطاقها يمكن أن يكون أحد أصعب أجزاء إنشاء حملة عبر القنوات وتحسينها. الآن، ستتمكن من إنشاء أصول نصية وصورية جديدة لحملتك ببضع نقرات فقط. ".

وكما هو الحال مع Bard أو ChatGPT، يقوم المستخدمون بتغذية المطالبات إلى الذكاء الاصطناعي، ويقوم بإنشاء صور ونصوص فريدة لكل شركة. يمكن للمسوقين مراجعة وتحرير أي أصول أنشأها النظام قبل النشر. ويمكن استخدامه لإنشاء إصدارات من نفس الإعلان، أو إنشاء إعلانات جديدة من البداية. تحتوي جميع الصور التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي على علامة مائية مرئية ويتم وضع علامة عليها على هذا النحو. وكتب ناريش: "لدينا أيضًا حواجز حماية لمنع أنظمتنا من التعامل مع مطالبات غير مناسبة أو حساسة أو اقتراح تصميمات تنتهك السياسة".

ومن المفترض أن تساعد هذه الميزة المسوقين في إنشاء مواد إعلانية بسرعة أكبر، بينما تساعد بالطبع Google على نشر تلك الإعلانات وكسب المال بسرعة أكبر. وبهذا المعنى، فهي حالة استخدام مثالية للذكاء الاصطناعي لشركة Google، التي تحقق الغالبية العظمى من إيراداتها من الإعلانات. النظام الجديد حاليًا في مرحلة تجريبية وهو متاح فقط في الولايات المتحدة، ولكن من المتوقع أن يتم طرحه على نطاق أوسع بحلول نهاية عام 2023.