محمد عواد: مررنا بظروف صعبة ولم أكن موفقاً أمام بيراميدز

عبر محمد عواد حارس مرمى فريق الزمالك عن سعادته بعد الفوز على بيراميدز والتأهل لمباراة نهائي بطولة كأس مصر.

وقال محمد عواد في تصريحات عبر فضائية " اون تايم سبورتس ": " اشكر لاعبي الفريق الذين قدموا مباراة قوية ونحوا في العودة في نتيجة المباراة أكثر من مرة ".

وتابع: " انا اتحمل مسؤولية أي أخطاء أو أهداف سكنت شباكنا اليوم، اللاعبين مروا بظروف صعبة طوال عام ونصف لذلك اوجه لهم الشكر ".

وواصل: " جماهير الزمالك تقف دائماً معنا في أصعب الظروف ومنحوني دعماً كبيراً في نهاية المباراة خلال ركلات الترجيح ".

وأضاف حارس الزمالك: " اتمنى أن يكون الفوز اليوم بداية للعودة من جديد بشكل قوي خلال الفترة المقبلة ".

وأكمل: " لم أكن موفق في مباراة اليوم لكن الحمد لله أنني نجحت في مساعدة الفريق في ركلات الترجيح وزملائي هم من عادوا في النتيجة أكثر من مرة قبل أن أقوم بدوري في النهاية ".

وأتم: " قبل المباراة قمت بدراسة اللاعبين المميزين في تسديد ركلات الترجيح في بيراميدز وتناقشت مع كابتن أحمد سليمان وكابتن عبد الواحد السيد في هذا الأمر قبل المباراة ".