مستشفيات جامعة أسيوط تطلق فعاليات ورشة عمل حول "إدارة سلامة الدواء"

نظمت وحدة الجودة بالمستشفى الجامعي الرئيسي بالتعاون مع الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية، ورشة عمل حول، إدارة سلامة الدواء تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية.

جاءت الورشة بإشراف الدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبد العزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، والدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الرئيسي لشئون الجودة ومدير وحدة الجودة، والدكتور طارق المليجي مدير الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية.

تناولت الورشة شرحا تفصيلا لكيفية التخزين الآمن للدواء طبقا لشروط التخزين، ووضع ملصقات تعريفية عليها، وتمييز الأدوية عالية الخطورة، والأدوية عالية التركيز، والأدوية المتشابهة في الشكل والنطق، ثم عرض لاستراتيجيات تقليل الأخطاء الناتجة عنها من حيث التخزين والصرف والإعطاء؛ وذلك حفاظا على سلامة المرضى، وكيفية ضبط نظام استخدام اختصارات الأدوية والرموز بالملف الطبي، وكذلك كيفية عمل التوافق الدوائي عند دخول المريض المستشفى وعند انتقاله للرعاية وعند خروجه وأخذ أفضل تاريخ دوائي ممكن، كما تم تناول إدارة شراء الأدوية وتوفيرها من خلال تفعيل لجنة الدواء والعلاج داخل المستشفى، وكيفية توفير أدوية الطوارئ وعربات الطوارئ بطريقة يسهل الوصول إليها لسهولة التدخل السريع لإنقاذ حياة المرضى.

حاضر في ورشة العمل، الصيدلانية أماني حاتم، أخصائي جودة الرعاية الصحية بالجودة المركزية بمستشفيات جامعة أسيوط.

يذكر أن فريق الجودة يتشكل من الدكتورة إيمان نصر الدين نائب مدير المستشفى الرئيسي لشئون الجودة والرعاية الصحية، والدكتورة هبة أحمد حامد، والدكتورة سارة عبد المحسن، والدكتورة هناء رشاد، ومس سناء مزيد، من إدارة الجودة بالمستشفى الرئيسي، والدكتورة أماني حاتم من الوحدة المركزية لجودة الرعاية الصحية.

جانب من ورشة العمل

جانب من ورشة العمل