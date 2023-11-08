مستشفى جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تفتتح عيادة تيبس العضلات

12 نوفمبر الحالي

أعلن مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب عن افتتاح عيادة تيبس العضلات يوم 12 نوفمبر القادم، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبد الباسط خلاف مدير مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، وتحت إشراف الدكتور خالد البيه رئيس قسم الأمراض العصبية والنفسية ونائب مدير المستشفى للشئون الطبية والعلاجية، والدكتور عصام مناع رئيس قسم التخدير والعنايه المركزه والآلام المزمنة، والدكتور عصام عابده رئيس قسم الروماتيزم والتأهيل والطب الطبيعي، والدكتور طارق راجح رئيس وحدة الأمراض العصبية، والدكتور أحمد عبد الله كيلاني مدير العيادات بالمستشفى.

تعد عيادة تيبس العضلات الأولى من نوعها بصعيد مصر، وتجمع بين أربعة تخصصات طبية وهم، قسم جراحة المخ والأعصاب وقسم الأمراض العصبية والنفسية، وقسم التخدير، وقسم الطب الطبيعي.

جدير بالذكر، إن مستشفيات جامعة أسيوط تشهد عمليات تطوير وتحديث شاملة، فى إطار الخطة الاستراتيجية الشاملة التى تتبناها الدولة المصرية لدعم وتطوير المستشفيات الجامعية بما يسهم فى النهوض بالمنظومة الطبية والارتقاء بالخدمات المقدمة لمرضى صعيد مصر