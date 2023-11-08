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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

لعشاق المأكولات البحرية.. حضري مكرونة بالبشاميل والجمبري

مكرونة بالبشاميل
مكرونة بالبشاميل والجمبري

عشاق المأكولات البحرية يتفننون في صناعة الوصفات الشهية التي تلبي احتياجاتهم وتعطي مذاق ألذ، ومن أبرز الوصفات التي يحبها الكثير هي مكرونة بالبشاميل والجمبري الشهية.

 

مكرونة بالبشاميل والجمبري

طريقة عمل مكرونة بالبشاميل والجمبري

المقادير

- لتحضير مزيج الجمبري :

الجمبري : 500 غراماً (مقشر)

الفلفل الاحمر الحار : قرن (مقطع)

البصل : 1 حبة (مقطع)

ملح : حسب الرغبة

فلفل أسود : حسب الرغبة

بابريكا : حسب الرغبة

الليمون : 1 حبة (يعصر ثم يبشر قشره)

الزبدة : ملعقة كبيرة

- لسلق المكرونة :

معكرونة : عبوة (بيني)

الماء : حسب الحاجة

ملح : ملعقة صغيرة

الزيت : ملعقة كبيرة

- لتحضير البشاميل :

حليب : 4 اكواب (سائل / دافئ)

دقيق : 4 ملاعق كبيرة

الزبدة : ملعقة كبيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

- لتحضير الصلصة النهائية :

زبادي : ربع كوب

البيض : 1 حبة

الزبدة : نصف ملعقة صغيرة

ملح : رشّة

فلفل أسود : رشّة

 

طريقة التحضير

لسلق المكرونة: ضعي الماء مع الملح والزيت في قدر واتركيه يغلي.

أضيفي المكرونة مع تقليبها من حين إلى آخر حتى تنضج تماماً ثم صفيها واتركيها جانباً.

لتحضير مزيج الجمبري: ذوبي الزبدة في قدر على النار، ثم ضعي البصل وحركي حتى يذبل.

نكهي بالقليل من الملح ثم أضيفي الفلفل الأحمر وقلبي جيداً.

أضيفي الجمبري، وعصير وبرش الليمون.

نكهي بالفلفل الأسود والبابريكا وقلبي المكونات حتى ينضج الجمبري، ثم ارفعي القدر عن النار واتركيه جانباً.

لتحضير البشاميل: ضعي الحليب في قدر، ثم أضيفي الدقيق تدريجياً مع التقليب باستمرار بواسطة مضرب يدوي.

نكهي بالملح والفلفل وقلبي حتى يصبح قوام المزيج متوسط السماكة.

أضيفي الزبدة وحركي حتى تذوب تماماً.

لتحضير الصلصة النهائية: اخفقي الزبادي مع البيضة، والملح، والفلفل الأسود، والزبدة، واتركي المزيج جانباً.

لتحضير طبق المكرونة والجمبري بالبشاميل: في صينية فرن مدهونة بالقليل من الزبدة، ضعي نصف كمية المكرونة المسلوقة.

أضيفي مزيج الجمبريـ ثم كمية المكرونة المتبقية.

اسكبي صلصة البشاميل، ثم على الوجه اسمبي مزيج الصلصة النهائية.

أدخلي الصينية إلى الفرن حتى يحمر وجهها.

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