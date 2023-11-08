الزمالك وبيراميدز.. الاتجاه للركلات الترجيحية بعد التعادل الإيجابي

انتهى الوقت الأصلي من المباراة المثيرة بين فريقي الزمالك وبيراميدز المقام حاليًا على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات نصف نهائي كأس مصر بالتعادل الإيجابي بثلاثة أهداف لكل فريق.

حيث سجل بيراميدز هدف اللقاء الأول في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول، عن طريق لاعبه الكونغولي فيستون ماييلي.

ثم تعادل الزمالك عن طريق لاعبه نبيل عماد دونجا في الوقت الإضافي من الشوط الثاني بعد عدة هجمات تم ترجمتها لهدف آخر المباراة ليتجه الفريقان إلى الوقت الإضافي.

وفي الشوط الإضافي نجح مصطفى فتحي في تسجيل هدف بيراميدز الثاني في الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي بالمواجهة والدقيقة 92 من عمر اللقاء.

ثم سجل سامسون أكينيولا هدف التعادل في الدقيقة 101 في الوقت بدل ضائع، وجاء الهدف من خلال تمرير يوسف أوباما ليسددها سامسون أكينيولا في شباك بيراميدز.

وجاء الهدف الثالث لفريق بيراميدز في الدقيقة محمد حمدي في الدقيقة 108، ثم تعادل ناصر منسي في الدقيقة 112..

وشهدت المباراة حصول اللاعب أحمد توفيق على بطاقة حمراء في الدقيقة 78 من عمر اللقاء ليضع فريقه في موقف صعب للغاية قبل نهاية اللقاء بـ 12 دقيقة.