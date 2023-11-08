وفري فلوسك وحضري كيكة الكوكيز بالنوتيلا مثل المطاعم

كيكة الكوكيز بالنوتيلا من الحلويات الشهية التي يعشقها الجميع، ويطلبها الكثير في المطاعم رغم ارتفاع ثمنها، لذا نقدم لك طريقة تحضيرها في المنزل بتكلفه أقل.

كيكة الكوكيز

طريقة عمل كيكة الكوكيز بالنوتيلا

المقادير

- البيض : 2 حبة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- سكر : نصف كوب (أبيض)

- السكر البني : نصف كوب

- بيكنج بودر : ملعقة صغيرة

- بيكربونات الصودا : ملعقة صغيرة

- دقيق : 3 اكواب

- الزبدة : 200 جم (بدرجة حرارة الغرفة)

- حبيبات الشوكولاتة : كوب ونصف

- شوكولاتة نيوتيلا : كوب

طريقة التحضير

حمّي الفرن على درجة حرارة 180 مئوية.

حضري قالبين خبز وبطنيهما بورق الزبدة.

في وعاء عميق، ضعي البيض واخفقيه باستخدام المضرب الكهربائي، ثم أضيفي السكر البني والسكر الأبيض واخفقي حتى يكثف القوام.

أضيفي الزبدة وأعيدي الخفق جيداً.

نخّلي الدقيق وأضيفيه إلى المزيج، ثم أضيفي بيكربونات الصودا وحركي المزيج بملعقة، ثم أضيفي حبيبات الشوكولاتة، واعجني المزيج بيديكِ حتى تتوزع قطع الشوكولاتة على العجينة .

قسّمي العجينة إلى نصفين ومدّيها في القوالب المحضّرة.

أدخلي القوالب إلى الفرن لمدة 20 دقيقة، ثم شغلي شواية الفرن لمدة دقيقة حتى تصبح ذهبية اللون من الأعلى .

ادهني نصف كمية النوتيلا بين الطبقتين، ثم زيني الوجه بكمية النوتيلا المتبقية، وضعيها في طبق التقديم، وقدميها مع الآيس كريم بحسب الرغبة.