مستشفيات جامعة أسيوط تناقش مشكلات العمل وكيفية تطوير أداء مشرفات التمريض

نظمت المستشفى الجامعي الرئيسي، محاضرة لمشرفات التمريض حول كيفية وضع خطة لحل المشكلات داخل الأقسام بالمستشفى الجامعي، وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطيه عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور خالد عبدالعزيز مدير المستشفى الجامعي الرئيسي، وبإشراف نبيلة أحمد مدير عام التمريض بالمستشفيات الجامعية، والأستاذة دلال طلعت مدير التمريض بالمستشفى الرئيسي.

استهدفت المحاضرة مناقشة المشكلات التي تواجه مشرفات التمريض بالمستشفيات الجامعية، ووضع حلول واقعية لها، واتخاذ خطوات جادة نحو إزالة كافة المعوقات، في إطار عدم الإخلال بأي معايير من شأنها المساس بسلامة وأمان المريض والأطقم الطبية؛ لتوفير الرعاية الصحية وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية لقطاع عريض من المرضى.

وذلك في إطار قيام إدارة المستشفيات الجامعية بدور مهم في تقديم الدعم لمقدمي الخدمات الصحية بالمستشفيات، وتنفيذ الدورات التأهيلية والتدريبية، والالتزام بالتطبيق السليم لضمان تقديم خدمة صحية آمنة للمريض.

حيث قدمت الدكتورة أنعام محمد زميل التمريض، محاضرة بعنوان nursing management leadership، قامت خلالها بنقل تجربتها في اليابان، كما قدمت شرحا تفصيلا لمتطلبات تطوير الخدمة المقدمة للمرضى، والوقوف على كل ما هو جديد في مجال التمريض خارج مصر، مما يسهم في النهوض بمستوى العمل داخل الأقسام المختلفة بالمستشفى الجامعي الرئيسي.

جاء اليوم بحضور الدكتور خالد عبد العزيز، كما تم فتح باب المناقشة لمشرفات التمريض للوقوف على طبيعة وسير العمل بمختلف الأقسام بالمستشفى.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية