سجل مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط 4152 مترددا على العيادات الخارجية خلال شهر أكتوبر الماضي ويأتي هذا الإقبال الكبير بفضل جهود الفريق الطبي المميز والتحسينات المستمرة التي يتم إدخالها في الخدمات الصحية المقدمة. تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية والدكتور ضياء عبدالحميد مدير المستشفى

تتمتع المستشفى بالتجهيزات والتقنيات الحديثة التي تسهم في تشخيص وعلاج الحالات المستعصية. وشارك الأطباء والممرضين المحترفين في إدارة الحالات المختلفة بكفاءة ومهارة عالية، مما أدى إلى زيادة نسبة النجاح في عمليات الجراحة والتدخلات الطبية.

تعمل وحدات المستشفى على استقبال المرضى وتأمين إقامتهم في أجواء مريحة وودية. وتم تسجيل 453 حالة دخول في الأقسام المختلفة، إلى جانب إجراء 378 عملية جراحية و567 إشاعة تليفزيونية بالإضافة إلى 116 حالة تفتيت في شهر أكتوبر. هذه الأرقام تعكس القدرة التشخيصية والعلاجية العالية للمستشفى.

يشكل الأطباء الرئيسيون في المستشفى فريقًا قويًا يعمل بتنسيق وثقة عالية لتحقيق أفضل نتائج العلاج. يقومون بتقييم حالات المرضى وتشخيصها بدقة قبل اتخاذ القرار المناسب بشأن خطة العلاج المثلى لكل حالة.

تعتبر مبادرة التأمين الصحي الشاملة المطبقة في المستشفى أحد العوامل التي تساهم في جذب المزيد من المرضى وتوفير الخدمات الصحية العالية الجودة بأسعار معقولة. تعمل إدارة المستشفى جنبًا إلى جنب مع الأطباء والعاملين في المجال الطبي لتحديد خطط العلاج المناسبة وفقًا لاحتياجات المرضى وقدراتهم المالية.

تعد هذه الإحصائيات رقمًا قويًا يشير إلى الثقة الكبيرة التي يتمتع بها مستشفى جراحة المسالك البولية والكلى بجامعة أسيوط. وتعكس النتائج الجيدة التي حققتها المستشفى الالتزام الشديد بتقديم أفضل رعاية صحية ممكنة للمرضى.