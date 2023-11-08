مستشفى الأطفال الجامعي بأسيوط يطلق أولى فعاليات نادى المجلة الطبية ‏"Journal Club”

أطلق مستشفى الأطفال بجامعة أسيوط، أولى فعاليات نادى المجلة العلمية" Journal Club”، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس جامعة أسيوط، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور عماد الدالي رئيس أقسام طب الأطفال، والدكتور محمد أمير فتحى مدير مستشفى الأطفال، يأتي ذلك في إطار حرص مستشفيات جامعه أسيوط على مواكبة التطورات الطبية المتلاحقة والسريعة، بهدف تقديم الخدمات الطبية بأعلى جودة لأطفال صعيد مصر بأحدث ما توصلت إليه التقنيات العلمية الحديثة.

تضمن اليوم الأول لنشاط نادى المجلة الطبية مناقشات حول " أحدث ما وصل إليه العلم فى متلازمة داون (الطفل المغولى) من تشخيص وعلاج"، وأدار الجلسة الدكتور محمد أبوبكر مدرس طب الأطفال مستعرضا اهم ما ذكر في هذا الموضوع داخل المجلات العلمية المختلفة.

جدير بالذكر، أن نادى المجلة الطبية يهدف إلى مناقشة أحدث الإصدارات الدولية من المجلات العلمية والمقالات في كافة فروع طب الأطفال وعرضها ومناقشتها وذلك لزيادة الوعي الطبي لأعضاء هيئة التدريس والأطباء بمستشفى الأطفال الجامعي، ويعقد اللقاء العلمي يوم الأحد الأول من كل شهر.

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات

جانب من الفعاليات