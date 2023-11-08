جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط تستقبل 5358 حالة في الأيام العلاجية

كشف مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط، أنه تم استقبال (5358) حالة بالأيام العلاجية خلال شهر أكتوبر الماضي، تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوي رئيس الجامعة، والدكتور علاء عطية عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتور إيهاب فوزي المدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية، والدكتور محمد عبدالباسط خلاف مدير المستشفى.

وأعلن المستشفى عن استقبال (1280) مترددا بالعيادات الخارجية، إلى جانب تسجيل دخول (1033) حالة بالأقسام المختلفة، كما تم إجراء (160) عملية جراحية، واستقبل (1760) حالة علاج على نفقة الدولة في الشهر نفسه.

مستشفى الأمراض جراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط

وتأتي هذه الأعداد الكبيرة في ضوء الاهتمام المتنامي بالصحة النفسية والعصبية في مجتمعنا، حيث يزداد عدد الأشخاص الذين يعانون من مشاكل صحية في هذا الجانب. ويعزى الارتفاع في الحالات المرضية المسجلة إلى التوعية المستمرة والحملات الشاملة لنشر الوعي بأهمية العناية بالصحة النفسية والاستشارة المبكرة في حالة وجود أي أعراض واضحة.

وتوفر المستشفى بيئة آمنة ومريحة للمرضى، حيث يتم تقديم العلاج والرعاية اللازمة من قبل فريق طبي متخصص ومتفاني في عمله. وتشمل الخدمات المقدمة في المستشفى الاستشارات العصبية والنفسية، وعلاج الأمراض النفسية المختلفة، والعمليات الجراحية للمخ والأعصاب، بالإضافة إلى فحوصات التشخيص والتصوير الطبي المتطورة.

ويهدف المستشفى إلى تحسين صحة المرضى على المستوى الشخصي والاجتماعي، من خلال تشخيص وعلاج الاضطرابات النفسية والعصبية، وتقديم الدعم النفسي والتثقيف للمرضى وأسرهم. ويتم ذلك من خلال فرق مؤهلة من الأطباء والممرضين والعاملين الصحيين، الذين يعملون بجد للحفاظ على راحة المرضى وتوفير العناية المثلى لهم.

وتشكل خدمات المستشفى موردًا قيمًا للمجتمع، حيث تعمل على تحسين الوضع الصحي للأفراد والمجتمع بشكل عام، وتساهم في خفض تكاليف الرعاية الصحية النفسية والعصبية بفضل التشخيص المبكر والعلاج المناسب. وتعكس هذه الإحصاءات الإقبال المتزايد على المستشفى وثقة المرضى في جودة الخدمات التي يقدمها.

يعد مستشفى الأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب بجامعة أسيوط واحدة من الوجهات الرائدة في مجال الرعاية الصحية النفسية والعصبية في المنطقة، ويستمر في العمل بشكل مستمر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة وتلبية احتياجات المجتمع.