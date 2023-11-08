النزاع في السودان.. الآلاف يفرون من عمليات القتل العرقية الجديدة بدارفور

ذكرت جمعية خيرية طبية، أجبر آلاف الأشخاص على الفرار من منطقة غرب دافور السودانية، وسط مخاوف من التطهير العرقي.

واتهم شهود عيان قوات الدعم السريع شبه العسكرية باستهداف وقتل غير العرب، مع تقارير عن مقتل المئات.

يأتي ذلك بعد أن استولت قوات الدعم السريع على مقر قيادة الجيش السوداني في الجنينة عاصمة غرب دارفور.

وتقول قوات الدعم السريع إنها لا تشارك فيما تصفه بأنه "صراع قبلي".

وتقاتل الجيش للسيطرة على البلاد منذ أبريل نيسان.

وتقول منظمة أطباء بلا حدود إن معظم الأشخاص البالغ عددهم 7,000 شخص الذين عبروا الحدود إلى تشاد في الأيام الثلاثة الماضية هم من النساء والأطفال الذين يفرون بلا شيء.

وقال حاتم علي، وهو مراقب محلي لحقوق الإنسان، إنه فر إلى تشاد بعد أن وصلت قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها على ظهور الخيول والجمال والدراجات النارية وحاصرت إردامتا، على الجانب الآخر من نهر الجنينة.

وقال إنهم "قتلوا الكثير من الرجال واغتصبوا الكثير من النساء"، مضيفا أن مئات الأشخاص ربما قتلوا.

ومنذ الاستيلاء على الجنينة، اتهمت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية المتحالفة معها بقتل أفراد من عرقية المساليت ونهب المنازل واغتصاب النساء.

وبحسب ما ورد هاجمت قوات الدعم السريع والميليشيات العربية مخيما للنازحين داخليا في إردامتا، حيث قيل إن حوالي 800 شخص قد قتلوا.

وقال رجل فر من المخيم مع عائلته قبل الهجوم لبي بي سي: "ما زلت على قيد الحياة، لكنني فقدت الكثير".

وقال علاء بابكر، وهو من سكان الجنينة، لبي بي سي إن المدنيين لم يكن لديهم وسيلة للهروب من القتال.

وفي حين فر الكثير من الناس إلى تشاد، لا يزال الآلاف محاصرين في السودان حيث تطالب الميليشيات العربية بمبالغ ضخمة من المال لعبور الحدود، حسبما قال عامل إغاثة لبي بي سي.

وقال بيير هونورات، رئيس برنامج الأغذية العالمي في تشاد، لبي بي سي إن التحدي الرئيسي هو إطعام آلاف اللاجئين.

"نحن بحاجة إلى الدعم، ونحن بحاجة إليه الآن. نحن بحاجة إلى تأمين وجبة في اليوم لهم جميعا. ليس لديهم شيء».

نشأت قوات الدعم السريع في دارفور

وتسيطر الجماعة شبه العسكرية على المزيد من الأراضي في دارفور منذ بداية هذا الشهر وسيطرت على أربع من ولايات الإقليم الخمس.

ولم تثمر محادثات السلام في السعودية مع فشل جهود التوصل إلى وقف لإطلاق النار، وفقا لرويترز.

تقول المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أزمة إنسانية "لا يمكن تصورها" تتكشف في السودان.

أجبر ما يقرب من ستة ملايين شخص على ترك منازلهم منذ بدء الحرب.