حماس تتوعد جيش الاحتلال الإسرائيلي بمزيد من الخسائر في غزة

أكد نائب رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، صالح العاروري، أنه كلما زاد تقدم جيش الاحتلال الإسرائيلي وتعمقه في غزة، زادت خسائره وقتلاه، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

وأضاف العاروري: "كلام العدو عن استخدام مستشفى الشفاء للإدارة العسكرية كلام سخيف، والعدو معني بتدميرها".

وتابع العاروري: "فشلت خطط العدو بتهجير أهل غزة إلى مصر وتهجير سكان الشمال إلى الجنوب وفقط 25% منهم غادر من الشمال".

وختم العاروري حديث مخاطبًا القيادات الإسرائيلية: "غزة أكبر بكثير منك ومن غيرك، لن تستطيع أن تهزم المقاومة في غزة لا أنت ولا غيرك".

الاحتلال الإسرائيلي: "حماس فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة"

أكد "جيش الاحتلال الإسرائيلي"، أن حركة "حماس" فقدت السيطرة على شمال قطاع غزة، حسبما أفادت وكالة "نوفوستي" الروسية، مساء اليوم الأربعاء.

وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، دانييل هاغاري، خلال مؤتمر صحفي، يوم الأربعاء: "رأينا اليوم انتقال نحو 50 ألفًا من سكان غزة من شمال القطاع إلى الجنوب".

وأردف: "إنهم يغادرون لأنهم يفهمون أن "حماس" فقدت السيطرة على شمال غزة، وأن هنا منطقة أكثر أمانًا في الجنوب، تصل إليها الأدوية والأغذية والمياه".