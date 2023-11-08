جيش الاحتلال الإسرائيلي يُواصل قصف مساجد فلسطين

عاود "طيران الاحتلال الإسرائيلي"، من جديد قصف مسجد الإخلاص في خانيونس، حسبما أفادت وسائل إعلام فلسطينية، مساء اليوم الأربعاء.

يأتي ذلك في ظل استمرار قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها علي قطاع غزة لليوم الـ 33 على التوالي، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تمكّنها من إخراج 172 جريحًا ومرافقًا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري

وذكرت الوزارة الفلسطينية في بيان لها: نفقد عشرات الحالات الخطيرة والحرجة يوميًا نتيجة منع الاحتلال الإسرائيلي خروج الجرحى.

وأضافت: آلاف الجرحى من الحالات الحرجة والخطيرة والمُعقدة لا يتوفر لهم علاج في مستشفيات قطاع غزة.

أمريكا تُوجّه رسالة خاصة إلى إسرائيل بشأن حربها ضد حماس:

صرح المتحدث باسم مجلس الأمن القومي بالبيت الأبيض، "جون كيربي"، بأن أمريكا أبلغت إسرائيل بأنه ينبغي أن تكون عملياتهم ضد حماس "سريعة وحاسمة ومُميتة"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء الإثنين.

وقال كيربي، في إفادة صحفية، أن أمريكا لا تُحدد للإسرائيليين أهدافهم في غزة ونُواصل حثهم على الحذر بخصوص المدنيين.

وأشار إلى أن تغيير تموضع القوات الأمريكية في الشرق الأوسط هو رسالة ردع لكل من يحاول تصعيد الصراع.

وأكد أن البيت الأبيض، يدعم هدنًا إنسانية مؤقتة وذات رقعة جغرافية محدودة في غزة.

أمريكا تتعهد بمُواصلة تقديم الدعم لإسرائيل في مُحاربة حماس:

وعد الرئيس الأمريكي "جو بايدن"، رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي "بنيامين نتنياهو"، بأن الولايات المتحدة ستستمر في تقديم الدعم لإسرائيل لمُحاربة حركة "حماس"، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، مساء اليوم الإثنين.

وقال منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن "الرئيس (جو بايدن) أوضح، في محادثة مع نتنياهو اليوم، إننا سنواصل ضمان حصول إسرائيل على الأدوات والوسائل اللازمة".