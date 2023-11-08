حبس عاطل ضبط بكيلو حشيش فى المعصرة

أمرت نيابة المعصرة الجزئية، اليوم الأربعاء، حبس عاطل ضبط بحوزته كيلو حشيش بقصد الاتجار، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

ترجع تفاصيل الواقعة عندما ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة القبض على (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة المعصرة) حال تواجده بمنطقة سكنه، وبحوزته ( كمية من جوهر الحشيش المخدر وزنت كيلو جرام، ومبلغ مالى - هاتف محمـــول).

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق.

وفى سياق أخر قرر قاضي المعارضات، بمحكمة شمال الجيزة، استمرار حبس ديلر، 15 يوما على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازته على 350 قرص مخدر وعلبة تامول في الوراق.

وكشفت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على 350 قرص مخدر، وعلبة تامول، ومبلغ مالي وسلاح أبيض.

وأوضحت التحقيقات، أن المتهم ضبط بحوزته على كمية من الأقراص المخدرة، استعدادًا لترويجها على عملائه، مقابل مبالغ مالية.

إرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي

وطلبت النيابة العامة، إرسال المضبوطات من الأقراص المخدرة، للمعمل الكيميائي لفحصها وكتابة تقرير وافي عنها.

تمكن قسم شرطة الوراق، من ضبط عاطل، لحيازته على كمية من الأقراص المخدرة، وعقب رصد تحركات المتهم، من خلال معلومات، تمكن رجال المباحث من القبض عليه عدة للبيع، واعترف المتهم بحيازته للمخدرات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأحيل إلى النيابة المختصة لمباشرة التحقيق.