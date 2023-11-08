للمرة الثانية.. أسبوع مجاني من اتصالات لغزة

أعلنت شركة اتصالات مصر، للمرة الثانية عن أسبوع مكالمات ورسائل دولية مجانية لغزة ابتداءً من غدا الخميس 9 نوفمبر.

قال شركة اتصالات مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتصالات دايماً معاك وبتدعمك عشان تطمن على أهلك وأصحابك في ظل الأحداث الراهنة في غزة

للمرة الثانية ليك أسبوع مكالمات ورسائل دولية مجانية لغزه ابتداءً من الخميس 9 نوفمبر".

أضافت الشركة: “برجاء العلم أن المكالمات قد تواجه بعض الصعوبات التي لحقت بالشبكات المحلية الفلسطينية”.

أكدت اتصالات مصر أن هذا العرض حاصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.