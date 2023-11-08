الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

تكنولوجيا

للمرة الثانية.. أسبوع مجاني من اتصالات لغزة

اتصالات مصر
اتصالات مصر

أعلنت شركة اتصالات مصر، للمرة الثانية عن أسبوع مكالمات ورسائل دولية مجانية لغزة ابتداءً من غدا الخميس 9 نوفمبر.

قال شركة اتصالات مصر عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "اتصالات دايماً معاك وبتدعمك عشان تطمن على أهلك وأصحابك في ظل الأحداث الراهنة في غزة
للمرة الثانية ليك أسبوع مكالمات ورسائل دولية مجانية لغزه ابتداءً من الخميس 9 نوفمبر".
أضافت الشركة: “برجاء العلم أن المكالمات قد تواجه بعض الصعوبات التي لحقت بالشبكات المحلية الفلسطينية”.

أكدت اتصالات مصر أن هذا العرض حاصل على موافقة الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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