"التخطيط الاستراتيجي" دورة تدريبية ينظمها مركز ضمان الجودة بجامعة أسيوط

نظم مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد بجامعة أسيوط دورة تدريبية حول "التخطيط الاستراتيجي" ، تحت إشراف الدكتور إبراهيم محمد إسماعيل مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد ، والدكتورة أماني الشريف نائب مدير مركز ضمان الجودة والتأهيل للاعتماد.

حاضر خلال الدورة التدريبية؛ الدكتور عبد الرحمن حيدر مستشار رئيس الجامعة للذكاء الاصطناعي، ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات، وذلك بحضور لفيف من أعضاء هيئة التدريس، ومعاونيهم، والعاملين من مختلف كليات، وقطاعات الجامعة، وذلك بمقر مركز ضمان الجودة، بالمبني الإداري بالجامعة.

المنشاوي: تحديث الخطة الاستراتيجية للجامعة لدعم الأهداف التنموية وتحقيق الريادة الدولية

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي، أن إدارة الجامعة تولي اهتمامًا كبيرًا بزيادة نشر الوعي المستمر بمعايير الجودة، وجودة التعليم بما يحقق تطورًا وتحسنًا ملحوظًا في العملية التعليمية التي لا تقتصر فقط على تطوير المناهج بشكل مستمر، ولكنها تستهدف تطوير إمكانات أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، مشيرًا إلى أن الخطة الاستراتيجية لجامعة أسيوط، الجاري إعدادها، تأتي متوافقة مع المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والعلمية، والأهداف التنموية، وتحقيق الريادة الدولية.

واستعرض الدكتور عبد الرحمن حيدر، في محاضرته خلال الدورة التدريبية، عدداً من الموضوعات العامة، من بينها: طرق تطوير الخطط الاستراتيجية، والإدارة الاستراتيجية، والمشكلات التي تواجه الخطط الاستراتيجية، وكيفية تفعيل الخطة الاستراتيجية، إلي جانب تحديد الهدف المنشود كعامل أساسي لنجاح الخطة، وتحديد الصعوبات التي تواجه الخطط الاستراتيجية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن حيدر، على أهمية "التحفيز" سواء المادي، أو المعنوي؛ لرفع مستوى أداء فريق العمل، وخلق بيئة إيجابية، محفزة للاستمرار والنجاح، مشيراً إلي الأثر السلبي لعدم ربط الخطة الاستراتيجية، بالموارد المتاحة فعلياً، وموضحاً أن تقييم الاستراتيجيات؛ يتم من خلال المراجعة الداخلية، والخارجية، ومقاييس الأداء، والإجراءات التصحيحية، وبذلك يتم تحديد عوامل النجاح والفشل لأي خطة استراتيجية.

جانب من الدورة التدريبية