وكيل صحة الشرقية يجتمع بإدارة أبو حماد ومشرفي المديرية لمناقشة خطة العمل

عقد الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، اجتماعا مع مشرفي مديرية الشئون الصحية بالشرقية على الإدارة الصحية بأبوحماد، ومدير ومشرفي الوقائي بالإدارة الصحية، وذلك اليوم الأربعاء، بمكتب وكيل الوزارة، لمناقشة خطة العمل السابقة والقادمة بالإدارة الصحية بأبو حماد.

وبدأ الإجتماع بعرض تقرير المرور الإشرافية على الإدارة الصحية بأبو حماد فى الشرقية، من قبل مشرفة المديرية، وعرض مؤشرات أداء العمل، خلال الأشهر السابقة، ونقاط القوة ونقاط الضعف بالإدارة، ومناقشة خطة العمل الوقائي، من أعمال مراقبة الأغذية، وصحة البيئة، والترصد، ومكاتب الصحة، والتطعيمات، ومكافحة الأمراض المعدية، والصحة المهنية، وكذلك عمل الفرق الطبية في المبادرات الرئاسية الصحية المختلفة، وكذلك عمل الفرق في حملة طرق الأبواب لتقديم خدمات تنظيم الأسرة بالإدارة الصحية.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على أهمية تكثيف العمل بالمبادرة الرئاسية ١٠٠ يوم صحة، والتي تشمل تقديم الخدمة الطبية وإجراء الفحوصات اللازمة للمواطنين ضمن مبادرات ١٠٠ مليون صحة، واستمرار عمل الدعاية اللازمة للمبادرات والحملات التي يتم تنفيذها، هذا بالإضافة إلى تكثيف المرور الإشرافي على الفرق الطبية بالإدارة الصحية من قبل مشرفي المديرية والإدارة الصحية، ومعالجة أي سلبيات يتم رصدها أثناء المرور، مع وضع خطة لمعالجة أوجه القصور التي قد تؤثر علي انتظام سير العمل، مع تقييم كل الأعمال الوقائية بالإدارة وفرق العمل بها والعرض على وكيل الوزارة.

كما تم مناقشة مؤشرات أداء العمل لخطة تطعيم طلبة المدارس بالتطعيم السحائي والثنائي، ومتابعة حصر الأطفال المتخلفين عن التطعيمات الروتينية وتطعيمهم من سن يوم وحتى ٥ سنوات، كما وجه الدكتور هشام مسعود بتكثيف أعمال مكافحة ناقلات الأمراض، والرش بأجهزة الضباب، لمكافحة الذباب والبعوض بمركز ومدينة أبو حماد.