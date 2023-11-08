"أهمية العمل التطوعى وأثره الإيجابي علي بناء المجتمع" ندوة نظمتها "تجارة أسيوط"

تحت رعاية الدكتور أحمد المنشاوى رئيس جامعة أسيوط نظمت كلية التجارة بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى ومؤسسة مصر الخير؛ ندوة تثقيفية بعنوان “العمل التطوعى وتأثيره على المجتمع” بحضور الدكتور محمود عبد العليم نائب رئيس الجدامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة وإشراف الدكتور علاء عبد الحفيظ عميد كلية التجارة والدكتورة أمل الدالى وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومقرر الندوة وبمشاركة الدكتورة نسمة حشمت وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث والأستاذ عبد القادر مهران أمين الكلية ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.

وحاضر خلال الورشة الدكتورة مروة كدوانى المدرس بقسم العلوم السياسية بكلية التجارة ومقررة المجلس القومى للمرأة بأسيوط والأستاذة فاطمة أبو بكر الخياط وكيل وزارة التضامن الاجتماعى والأستاذ محمد فراج مدير مكتب مؤسسة مصر الخير بمحافظة أسيوط.

وأوضح الدكتور أحمد المنشاوي أن العمل التطوعي يمثل قيمة إيجابية وإنسانية عظيمة تتيح للشباب تطوير قدراتهم وتعزيز روح المسئولية والثقة بالنفس لديهم لافتاً إلى حرص إدارة الجامعة علي غرس هذه القيمة ودعم تواجدها الإيجابي بين طلاب الجامعة تحقيقاً للمزيد من الترابط والتعاون من أجل خدمة المجتمع والمساهمة في تحقيق مشروعاته القومية والاستراتيجية.

تستهدف الندوة تسليط الضوء علي أهمية العمل التطوعي فى إكساب الطلاب والشباب مهارات وخبرات حياتية متعددة تفيدهم فى حياتهم العملية والتأكيد علي دورها البارز فى خدمة المجتمع المحلى والارتقاء به في كافة مجالات التنمية الشاملة والمستدامة.

وطرح المحاضرون خلال الندوة تجاربهم فى مجال العمل التطوعى وطرق الاستفادة من نجاحها؛ محلياً ودولياً إلي جانب أنشطة الهيئات والمؤسسات المحلية فى مجال العمل التطوعي داخل ربوع وقرى مصر وكيفية تأهيل الشباب الملتحقين بالعمل التطوعي للنجاح في سوق العمل بكفاءة وتميز.

جانب من الندوة

جانب من الندوة