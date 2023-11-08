وكيل الشباب والرياضة بالغربية ومجلس الشباب المصري يطلقان برنامج "القيادي"

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بالغربية بالتعاون مع مجلس الشباب المصرى بمحافظة الغربية عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي، ولجنة نقابة الصحفيين بالغربية برنامج القيادى لتعزيز المشاركة السياسية، بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بالغربية، برعاية الدكتور اشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور طارق رحمي محافظ الغربية وتوجيهات يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية والدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس الأمناء.

بدأت الفعاليات بالسلام الوطني، تلاها كلمة يسري الديب وكيل وزارة الشباب والرياضة بالغربية، أعلن فيها أن البرنامج يهدف إلى التوعية بأهمية تعزيز المشاركة في الإستحقاقات الانتخابية القادمة لدى جميع فئات المجتمع المصري باعتبارها واجب وطني والتأكيد على دورهم التوعوي في حث الشباب وجميع أفراد المجتمع على حقهم في المشاركة السياسية.

وأوضح الكاتب الصحفي ناصر طاحون رئيس لجنة نقابة الصحفيين بالغربية أن الإعلام له دوره في حق المواطنين على المشاركة السياسية والتصدي للشائعات، حيث يلعب دورا هاما ومؤثرا في دعم ومساندة الدولة خاصة في السنوات الأخيرة، من خلال دوره التوعوى والتنويرى، ومواجهته للإعلام المعادي الذي يطلق الشائعات والأكاذيب وتحرض ضد الدولة المصرية ومؤسساتها، وتحرض على الفوضى والتخريب، ولكن الإعلام الوطنى كان ومازال حائط صد قوى ضد هذه الهجمات من الإعلام المعادى.

وأضاف الكاتب الصحفي غريب الدمياطي وكيل لجنة نقابة الصحفيين بالغربية عن الاستحقاقات الانتخابية وحث المواطنين على المشاركة السياسية بوابة انتخابات الرئاسة المصرية فيجب أن يكون للإعلام دور في تشجيع المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية والدستورية باعتبارها واجب وطنى، وتوعيتهم بأن هذه المشاركة تأتى من منطلق أنه من حقهم المشاركة في صنع مستقبل بلدهم. وفى إطار ذلك، يؤدي الإعلام الوطنى بكافة صوره وأشكاله من مقروء ومرئي ومسموع دوره التوعوى بتعريف المواطنين بحقوقهم وواجب المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية ، دون توجيهه بأن يكون رأيه أو صوته في اتجاه معين.

يأتي ذلك تحت إشراف الدكتور محمد شلبى منسق عام الدلتا بالمجلس، و ولاء محمود مدير المكتب الفني، والدكتور حسام عادل مساعد منسق الغربية بمجلس الشباب المصري وبحضور نخبة من المحاضرين. وتستمر فعاليات البرنامج اعتباراً من " ٨/ ١١ /٢٠٢٣ وحتى يوم ٩/ ١١ ٢٠٢٣بقاعة المؤتمرات بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة الغربية الساعة١٠ صباحا وفى ختام البرنامج يحصل المتدرب على شهادة معتمدة من مديرية الشباب والرياضة ومجلس الشباب المصري.