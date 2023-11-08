وكيل تعليم دمياط يستقبل مدراء المدارس المعينين بالمبادرة الرئاسية

إستقبل المهندس علي عبد الرؤوف وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط 10 من مدراء المدارس المعينين بمسابقه المبادرة الرئاسية لتعيين 1000 مدير مدرسة من الشباب الواعد مدراء المدارس وهم إيهاب محمد عصام عوض والسيد توفيق محمود منصور وخالد يوسف امين صيام، وعمرو محمود أحمد التمامى ومحمد عمر راغب المرسي واماني على محمد حسن البردويل وحنان عطوة حسن زناتي وفاطمة محمد عبد الفتاح محمد نصر الدين، ورشا بشير مصطفي اللبان ومن مديري المدارس الجدد من خريجى الدفعة الأولى من المبادرة الرئاسية لإختيار ١٠٠٠ مدير مدرسة من المعلمين الشباب الكفء والمتميزين وذلك بحضور عبد العليم جمعة وكيل المديرية.

ورحب وكيل الوزارة بالسادة الحضور مشيدا بهم كواجهة مشرفة لشباب المعلمين بدمياط حيث تم إختيارهم طبقاً لخبراتهم العلمية والعملية وسماتهم الشخصية ومهاراتهم القيادية للمشاركة فى المبادرة الرئاسية وإجتياز تدريبات الإدارة والقيادة خلال ستة أشهر والحصول على دبلومة فى القيادة التربوية والأمن القومى حيث تأتى هذه المبادرة فى إطار رؤية الدولة لخطة تطوير التعليم فى جميع جوانبها من مناهج وأدوات تقييم وكذلك إختيار مديرين أكْفَاء يتميزون بالفكر الإبداعى المتطور

وأعرب وكيل الوزارة عن سعادته بإجتيازهم للتدريبات بأعلى المعايير العلمية والفنية التى صممت لإنتقاء أفضل العناصر والكوادر البشرية لوظائف مديرى المدارس للإرتقاء بمستوى الإدارة المدرسية والمنظومة التعليمية.

وخلال اللقاء اوضح وكيل الوزارة للحضور انه حتي تكون مديراً ناجحاً لابد أن تقف على أرض صلبة مُلِمَّاً بالقوانين واللوائح المنظمة للشئون التعليمية والقرارات الوزارية والكتب الدورية ونشرات المديرية وإستيعابها مع الإحتفاظ بها وجمعها في ملف واحد لتكون مرجعاً وقت الحاجة إليها

وأشار عبد الرؤوف، إلى أنه طبقاً لتعليمات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم سيتم إستضافة المديرين ببعض مدارس المحافظة لمدة أسبوع لمعايشة المناخ المدرسي ومطالعة نماذج من طرق الإدارة المدرسية وذلك قبل توزيعهم على المدارس التي سيتولوا إدارتها مع تقديم كافة سبل الدعم لهم من قبل مديرى الإدارات التعليمية مع متابعة مستمرة لتقييم أدائهم.

وفى نهاية اللقاء قدم وكيل الوزارة الشكر لجميع الحضور متمنيا لهم التوفيق والسداد فى تقديم نماذج ناجحة وفعالة لقيادات مدرسية مؤهلة ومدربة تضاف للعديد من القامات التعليمية بمحافظة دمياط