الجامعة العربية: إسرائيل تطلق العنان للمستوطنين لارتكاب الجرائم
قال جمال رشدي المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن هول ما يحدث في قطاع غزة أبعد نظر الناس عما يحدث في الضفة الغربية، وهي أحداث خطيرة تنذر بانفجار الأوضاع.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة "القاهرة الإخبارية"، أن المستوطنين الإسرائيليين يهاجمون الفلسطينيين في كل مكان في الضفة، وزاد التصعيد بعد الحرب على غزة، وأطلقت حكومة الاحتلال لهم العنان لممارسة جرائمهم.
ولفت إلى أن هناك حرب حقيقية يخوضها الفلسطينيون في الضفة أمام المستوطنين الذين يعملون بحماية وتحريض سلطات الاحتلال، وقامت الحكومة بتسليحهم وحثهم على ارتكاب جرائم قتل خارج القانون ضد الفلسطينيين، وتخطى عدد الشهداء 130 منذ 7 أكتوبر خلاف آلاف المعتقلين.
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