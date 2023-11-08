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الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

المشدد15 سنة للمتهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالصف

بوابة الوفد الإلكترونية

عاقبت محكمة جنايات جنوب الجيزة، 7 متهمين بالسجن المشدد 15 سنة، بتهمة القتل العمد لشخص والشروع في قتل نجله بمركز الصف.

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المشدد15 سنة للمتهمين بقتل شخص والشروع في قتل نجله بالصف

وجاء في أمر إحالة في القضية رقم 17804 لسنة 2017 جنايات الصف أن المتهم "م . ش" - 17 سنة - عامل مقيم الصف بالجيزة، "ص .ص" يعمل سمكري - 18 سنة - مقيم الصف بالجيزة، "ع .ص"،"ص . ع"،"م .ص"، "ص ص"، "ح .ع"، في يوم في 26 سبتمبر2017، قتلوا المجني عليه "ر.م" عمداً مع سبق الإصرار والترصد.

كما شرعو في قتل المجنى عليه "ح.ر" عمداً مع سبق الإصرار والترصد بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على قتله و ذلك لخلافات سابقة فيما بين العائلتين.

كما حازوا وأحرزوا أسلحة نارية "بندقية آلية" مما لا يجوز الترخيص بحيازتهم أو أحراز هم على النحو المبين بالتحقيقات. 

كما حازوا وأحرزوا ذخائر مما تستعمل على السلاح النارى سالف البيان - موضوع الاتهام السابق مما لا يجوز الترخيص بحيازته أو أحرازه على النحو المبين بالتحقيقات.

 

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