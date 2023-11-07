تجديد حبس مُتهمين بتزوير العملة والنصب

أصدرت نيابة دار السلام، اليوم الثلاثاء، قراراً بتجديد حبس عاطلين على ذمة التحقيقات، وذلك بتهمة النصب على تاجرين بتغيير العملات الأجنبية المزورة.

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وأظهر الفحص أن المجني عليهما أكدا تعرفهما على شخصين عبر مواقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، واتفقا معهما على التقابل لاستبدال مبلغ مالي بالعملة الأجنبية، وعقب انصراف المذكورين اكتشفا بأن العملات الأجنبية "مقلدة"

وبإجراء التحقيقات أمكن التوصل، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (عاطلين "لأحدهما معلومات جنائية" ، وربة منزل) ، تم ضبطهما وبحوزتهما (مبالغ مالية "عملات محلية" - عملات أجنبية "مقلدة" - 2 بطاقة بنكية - دراجة نارية بدون لوحات "المستخدمة فى ارتكاب وقائع النصب".

وأقر المُتهمان بارتكاب الواقعتين المُشار لهما وذلك بعد مُواجهتهما، وأكدا على المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، كما أقرا بتكوين تشكيل عصابي فيما بينهما تخصص نشاطه الإجرامي في النصب على المواطنين من راغبي استبدال العملات المحلية بأجنبية

وفي وقتٍ سابق، قضت محكمة جنايات القاهرة، المُنعقدة بمُجمع محاكم القاهرة الجديدة في التجمع الخامس، بمُعاقبة مُتهم بالسجن المُشدد 3 سنوات وتغريمه 50 ألف جنيه لإدانته بالإتجار في الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما قضت المحكمة بحبسه لمدة شهر وغرامة خمسين جنيه عما أسند إليه بإحراز أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشمل الحُكم قراراً بمصادرة المُخدر والسلاح الأبيض المضبوط وألزمته بالمصاريف.

صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة قنديل، عضوية المستشارين محمود مصطفى كمال ومحمد أحمد عبد المالك، وحضور السيد الأستاذ أحمد شبكة وكيل النيابة، والأستاذ محمد طه أمين السر.

وأسندت النيابة العامة للمُتهم أحمد.ج أنه في يوم 20 مايو 2023 بدائرة قسم التجمع الأول أحرز بقصد الإتجار جوهر الحشيش في غير الأحوال المُصرح بها قانوناً.

كما أسندت إليه إحرازه أداة (قاطع) مما تُستخدم في الاعتداء على الأشخاص دون أن يوجد لحملها أو إحرازها مسوغ من الضرورة المهنية أو الشخصية.

وشهد النقيب (مُجري التحريات) بأن تحرياته دلت على إتجار المُتهم في المواد المُخدرة فاستصدر إذناً من النيابة العامة وانتقل إلى حيث أيقن تواجده فأبصره فقام بضبطه وبتفتيشه عثر بحوزته على 13 قطعة لجوهر الحشيش المُخدر وسلاح أبيض.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط والتفتيش أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح الأبيض لتقطيع المواد المخدرة.

وثبت بتقرير المعمل الكيماوي أن عدد 13 قطعة من مادة سمراء اللون وزنت صافياً (16.85 جم) ثبت أن المادة السمراء للحشيش المُدرج بالجدول الأول من قانون المُخدرات.