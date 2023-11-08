انتشلت إدارة الإنقاذ النهري بالإدارة العامة للحماية المدنية بالقاهرة ، جثة غريق من داخل سيارة انقلبت فى مياه نهر النيل عقب سقوطها من أعلي دائرى المعادى، كما تم استخراج السيارة من نهر النيل.

انتشال جثة غريق انقلبت به سيارة فى النيل من أعلى دائرى المعادى

كانت البداية بتلقي الأجهزة الامنية بالقاهرة ، بلاغا بسقوط سيارة من أعلي الطريق الدائرى بمنطقة المعادى ، فى مياة نهر النيل ونتج عنها وفاة سائق السيارة، كما تم استخراج السيارة وتم انتشال جثة الغريق وتم نقله إلى المستشفى.

وأكدت تحريات الأولية عدم وجود شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

ضبط تشكيل عصابي متهم بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم في المنوفية

كما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية ، من ضبط تشكيل عصابى قام بسرقة مخزن لبيع بكر خيط غزل بشبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

وكانت البداية بتلقى اللواء عمرو رؤوف مدير أمن المنوفية، إخطارا من مأمور قسم شرطة شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، يفيد بسرقة مخزن بشركة غزل شبين الكوم بمحافظة المنوفية.

على الفور قرر مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية ، تشكيل فريق بحث برئاسة ،رئيس مباحث قسم شبين الكوم و معاون أول مباحث قسم شبين الكوم ومعاون مباحث القسم وتم ضبطهم ، حيث تبين من المعلومات والتحريات قيام 3 أشخاص - "لإثنين منهم معلومات جنائية"، بسرقة بكر خيط غزل من داخل مخزن كائن بدائرة قسم شرطة شبين الكوم، مستخدمين سيارة ملاكى و3 سيارات نقل تابعين لإحدى شركات الشحن قيادة 3 سائقين- مقيمين بدائرة قسم شرطة أول المحلة بالغربية "حسن النية".

وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة المخزن المشار إليه إثر خلافات مالية، وأرشدوا عن جميع المسروقات، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.