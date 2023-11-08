الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

رسالة يابانية من بورسعيد لوقف العدوان على غزة

وفد سفينة قارب السلام
وفد سفينة قارب السلام

في خطوة تضامنية مع الشعب الفلسطيني، توجهت مجموعة من اليابانيين ضمن وفد سفينة "قارب السلام" إلى ساحة مصر في محافظة بورسعيد، لرفع لافتات تندد بالعدوان الإسرائيلي على غزة، ومطالبة دول العالم بالتدخل لوقفه.

أوقفوا قصف المستشفيات

رفع اليابانيون لافتات مكتوب عليها "أوقفوا قصف المستشفيات"، "أغيثوا الإنسانية في غزة"، "احموا غزة"، "أوقفوا القتل". كما ارتدت مُسنة فلسطينية "الشال" الفلسطيني، فوق رأسها تعبيراً منها على موقفها التضامني مع أهالي فلسطين.

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وبعث وفد سفينة "قارب السلام"، رسالة إلى دول العالم من ساحة مصر في محافظة بورسعيد تحمل عنوان "أوقفوا الحرب"، وحملوا لافتات تندد بالحرب على فلسطين، وهتفوا بعبارات "أوقفوا الحرب، أوقفوا قتل الأطفال، أوقفوا إطلاق النار".

وكانت سفينة "قارب السلام" وصلت إلى الميناء السياحي في محافظة بورسعيد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، وبدأ توافد السياح على ساحة مصر الواقعة بنطاق حي الشرق.

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