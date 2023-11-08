محافظ جنوب سيناء: نتكاتف جميعاً للوقوف بجانب الأشقاء في غزة

أشاد اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء، على حسن تقدير القيادة السياسية للموقف الدولي الراهن، موضحا اننا كدوله وشعب في اختبار صعب نظرا للمخططات الدولية المتعددة للنيل من حريه الوطن، مؤكدا على وقوف كافه المصريين بجانب اشقائهم من اهالي غزة وأنه لابد من الوقوف صفا واحدا ويدا واحدا خلف قيادتنا السياسيه الحكيمه من اجل عبور هذه الازمه الكبرى ولابد أن يأتي هذا الأمر موازيا مع استمرار كافه المشروعات الجاريه من اجل استمرار عجله الانتاج وعدم توقفها ،

جاء ذلك من خلال جلسة المتابعة الدورية برئاسة المحافظ والتي عقدت صباح اليوم الأربعاء بقاعة المؤتمرات الكبرى بديوان عام المحافظة بمدينة طور سيناء، بحضور الدكتورة ايناس سمير نائب المحافظ واللواء احمد الاسكندرانى سكرتير عام المحافظة واللواء محمد شعير السكرتير العام المساعد ورؤساء المدن ومديرى الإدارات والمديريات ،

وأكد المحافظ، أهمية قيام كافة المسؤولين بكافه المدن بتنظيم حملات توعيه للمواطنين لتعريفهم بالوضع الراهن ودورنا كمواطنين تجاهه، كما اكد على دور المرأه والشباب والاهالي وعواقل البدو والدفاع الشعبي في تلك الحملات، مؤكداً استمرار المحافظه في الاهتمام بالاسر الاولى بالرعايه مؤكدا على توافر نحو 8000 بون لمواد غذائيه قيمه البون 250 جنيه سيتم توزيعهم على المستحقين خلال الفتره القليله القادمه، مع استمرار حملات ضرب الاسعار والحملات التموينيه من اجل تخفيف العبء الاقتصادي على المواطنين ،

وتم مناقشه عدد من الموضوعات الهامه ومنها رفع كفاءه طريق دهب /شرم الشيخ وطريق دهب/ نويبع وسرعه اصلاح المناطق المتضرره جراء السيول الاخيره وكذا دراسه عرض انشاء عدد من الميادين الجديده بشرم الشيخ، وعرض موقف انشاء مسجد وكنيسه بمنطقه نبق، وتفعيل خدمه التاكسي الذكي بشرم الشيخ وتشغيلها في افضل صوره ،ومشروع انشاء ملعب خماسي بقريه راس النقب وتجهيزه للإفتتاح خلال أسبوعين، ومتابعه موقف اصلاح تلفيات حادث طابا الأخير، وعرض موقف المدارس بالوديان والتجمعات .

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