أحمد فؤاد سليم: الجيش شقلب حياتي 180 درجة والنص المُستورد جعل الدراما المصرية مُنحدرة

في حوار خاص لـ "الوفد"

ابن الشرقية صاحب الملامح المصرية الأصيلة، التحق بالجيش المصري ليُصبح واحدًا من الأبطال العظماء الذين شاركوا في حرب التحرير والعزة، ضمن قوات الدفاع الجوي، والدته أول من اكتشفت لديه موهبة التمثيل، ليشارك بعدها في العديد من الأعمال الفنية المميزة حتى تمكن من التربع على عرش النجومية من خلال تجسيد الشخصيات البارزة سواء في القصص الوطنية أو الأفلام التسجيلية أو الأعمال الفنية التي تحكي عن بطولات الجيش المصري، إنه الفنان القدير أحمد فؤاد سليم.

لم يكن مشوار النجومية سهلًا أو مفروشًا بالورود للنجم القدير أحمد فؤاد سليم، حيث بدأ مسيرة نجاحه الفنية بالعمل المسرحي وتقديم العديد من المسرحيات، ثم اختاره المخرج الراحل يوسف شاهين للمشاركة في فيلم "المصير"، الذي كان بمثابة نقطة تحول متميزة في تاريخه الفني، لينجح بعدها في الاستحواذ على قلوب الجمهور بموهبته النادرة، بالإضافة إلى نبرة صوته التي دائمًا ما تُميزه بين نجوم جيله، فعند سماعها ندرك على الفور أننا سنستمتع بمشاهدة عمل فني رائع ومميز بطولة واحدًا من أعظم الفنانين، وهو أحمد فؤاد سليم.

أحمد فؤاد سليم

كان لبوابة الوفد الإلكترونية لقاء خاص مع الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، ليسرد لنا كواليس حياته العسكرية وأسراره الفنية:

بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.. حدثنا عن ذكريات حياتك العسكرية وقت التحاقك بالجيش المصري ؟

كنت مجندًا في منطقة المثلث بالسويس في الكتيبة رقم 367 دفاع جوى، دخولي الجيش غيَّرَ حياتي 180 درجة، وقعدت أسبوع حاسس بغربة ولكن بعد أسبوع مع التدريب ومع الحياة العسكرية بدأت أتعود على نظام وعلى سلوك، وكنا في الصباح ننزل التدريبات ثم نعود لتناول الفطار بنظام ثم محاضرات، استعدادًا لحرب أكتوبر.

هل هناك موقف عالق بذهنك من يوم حرب أكتوبر 1973م ؟

كان فيه عساكر يوم الحرب "بتمص قصب" وبتلعب كورة على خط القناة كنوع من الخداع الإستراتيجي.

كيف أثر الجيش على الفنان أحمد فؤاد سليم في حياته العملية والفنية؟

تحولت من شخص غير منظم إلى "شخص منظم" والحكاية دي نفعاني النهاردة بعد العمر ده، والجيش المصري كان له فضل عليا صحياً ولحد النهاردة بلعب رياضة بسبب أنى عرفت أيه معنى التدريب والرياضة فى الجيش، وأصبحت ملتزم فى حياتي وكنت حريص على قراءة الروايات والمسرح العالمي داخل الجيش، ودخلت معهد التمثيل بعد الجيش وتحولت إلى فنان محترف ولذا خرجت من الجيش عام 1974م ودخلت معهد التمثيل 1974م، ومستقبلي الذى أعيشه النهاردة مع أسرتي حياتي العسكرية فى الجيش المصري هي التي صنعته.

هل هناك شخصية عسكرية بارزة تتمنى تجسيد سيرتها الذاتية من خلال عمل فنى ؟

أتمنى تجسيد السيرة الذاتية للمشير الراحل محمد حسين طنطاوي في عمل فني، لأنه كان إنسان بمعنى الكلمة، وحياته مليئة بالحكايات العظيمة، إضافة أنه عاش مرحلة مهمة في تاريخ مصر، وكان يحضر كل مؤتمرات الرئيس عبد الفتاح السيسي، إحنا محتاجين نعود للإنسانيات بشكل أو بآخر.

أحمد فؤاد سليم

كيف شكلت المنطقة السكنية التي نشأت فيها جزءًا من شخصيتك؟

أنا من مواليد القاهرة، بمنطقة المرج، وهناك تربيت، في بيئة صحية يسكنها ناس طيبين وبسطاء، والحياة كانت أسهل، لم تكن التكنولوجيا قد دخلت بقوة وعقدت الحياة، الموبايلات جابتلنا توحد، ممكن نحدد أوقات لاستخدام الهاتف والإنترنت، في محاولة لإعادة الناس إلى الحياة الإنسانية الطبيعية، نحن على وشك دخول عصر الذكاء الاصطناعي، وقد يتم استبدالنا نحن البشر.

ما تقييمك للأعمال الدرامية التي عُرضت مؤخرًا؟ هل أثرت بشكل إيجابي أو كان لها دور فعال في نشر قيم جيدة؟

الدراما عبارة عن تفاعل بين الشخصيات، سواء كان تفاعلًا كوميديًا أو تراجيديًا، والمأساة هي نوع من الدراما يدور حول شخصيات تواجه مصائب أو كوارث.

الدراما المصرية كانت دائمًا في الصدارة على مستوى العالم العربي، نظرًا لقوة النصوص المصرية، وامتلاكها العديد من المؤلفين الموهوبين، ولكن هناك مشكلة في عدم وجود نظام يعزز دور المؤلفين المصريين فضلاً عن قلة النصوص الجيدة، وذلك بسبب اعتماد المنتجين على الأفكار المستوردة والشخصيات المستنسخة، وبالتالي أدى الأمر إلى انحدار جودة الأعمال الدرامية المصرية، حتى أصبحت غير طبيعية وغير حقيقية.

ويجب ألا نستورد الأفكار والأعمال الدرامية التي لا تخصنا، فالبلطجة لا تخصنا، وفن البلطجة ليس من ثقافتنا، نحن شعب محب للسلام والعدل، ولا نقبل أن يتم تصويرنا على أننا بلطجية.

وجه نصيحة لجيل الشباب الحالي من خلال تجاربك الشخصية في مرحلة الشباب.

الثقافة الذهنية مهمة في تكوين شخصية مفيدة للمجتمع، وأنا شخص نشأت في بيئة مثقفة، حيث كان والدي يحب القراءة والأدب، وكان يحثني على القراءة منذ صغري، وكنت اقرأ كتب العقاد وأنا طفل صغير، ولكنني لم أكن أفهمها جيدًا لأن لغته كانت صعبة في ذلك الوقت ".

البيئة التي تعلمت فيها تشتمل على السير الشعبية والتراث الشعبي، التي تحكي قصصًا عن شخصيات مثل أبو زيد الهلالي وأدهم الشرقاوي، قد تبدو أسطورية، ولكنها تمتلك جوانب حقيقية، مثل "أزليا ولوديوسيا" في الثقافة اليونانية، وهي الأساس والمنبع للمسرح اليوناني والمسرح الأوروبي بشكل عام، ولذا على شباب المرحلة الحالية الحرص على القراءة والاطلاع على الثقافات المختلفة .

ماذا عن أعمالك الجديدة القادمة ؟

أقوم حاليًا بتصوير مسلسل "صيد المغارب" وتدور أحداثه في الصعيد المصري، من إخراج وسام المدني، كما انتهيت من تصوير فيلم "ما بعد الجنون" للمخرج عادل أديب، صديقي، وهو الآن قيد المونتاج، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وانتهيت من تصوير فيلم "أهل الكهف" ومن المتوقع أن يُطرح بمختلف دور العرض السينمائي قريبًا.