أحمد فؤاد سليم "للوفد": الدراما المصرية كانت في الصدارة وفن البلطجة لا يمثل ثقافتنا

أعرب الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، عن رأيه في الأعمال الفنية التي عرضت مؤخرًا على الشاشات، ومدى تأثير الدراما المصرية على نشر القيم الجيدة للمجتمع والمشكلات التي تواجهها، كما كشف تفاصيل أعماله القادمة.

كشف أحمد فؤاد سليم، خلال تصريحات صحفية لـ "بوابة الوفد الإلكترونية"، تقيمه للأعمال الدرامية التى عُرضت مؤخرًا، قائلًا:" الدراما عبارة عن تفاعل بين الشخصيات، سواء كان تفاعل كوميديًا أو تراجيديًا، والمأساة هي نوع من الدراما يدور حول شخصيات تواجه مصائب أو كوارث ".

وتحدث الفنان القدير عن السيناريوهات الفنية، قائلًا:" الدراما المصرية كانت دائمًا في الصدارة على مستوى العالم العربي، نظرًا لقوة النصوص المصرية، وامتلاكها العديد من المؤلفين الموهوبين، ولكن هناك مشكلة في عدم وجود نظام يعزز دور المؤلفين المصريين فضلاً عن قلة النصوص الجيدة، وذلك بسبب اعتماد المنتجين على الأفكار المستوردة والشخصيات المستنسخة، وبالتالي أدى الأمر إلى انحدار جودة الأعمال الدرامية المصرية، حتى أصبحت غير طبيعية وغير حقيقية.

ووجه أحمد فؤاد سليم، رساله للمؤلفين خلال حديثه "للوفد" قائلًا:" يجب ألا نستورد الأفكار والأعمال الدرامية التي لا تخصنا، فالبلطجة لا تخصنا، وفن البلطجة ليس من ثقافتنا، نحن شعب محب للسلام والعدل، ولا نقبل أن يتم تصويرنا على أننا بلطجية ".

كشف الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، تفاصيل أعماله القادمة، قائلًا: أقوم حاليًا بتصوير مسلسل "صيد المغارب" وتدور أحداثه في الصعيد المصري، من إخراج وسام المدنى، كما انتهيت من تصوير فيلم "ما بعد الجنون" للمخرج عادل أديب،صديقي، وهو الآن قيد المونتاج، ومن المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة، وانتهيت من تصوير فيلم "أهل الكهف" ومن المتوقع أن يُطرح بمختلف دور العرض السينمائي قريبًا.

أبرز الاعمال الفنية الناجحة للفنان القدير أحمد فؤاد سليم

الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، حظى على قلوب جمهوره من خلال العديد من الأعمال الفنية الناجحة والمؤثرة، والتي أبرزها:" فيلم الباب الأخضر، مسلسل الاختيار، مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن، فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، مسلسل المداح أسطورة الوادي"، وغيرها من الأعمال التي سوف تظل خالدة في وجدان جمهوره ومحبيه .