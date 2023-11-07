أحمد فؤاد سليم لـ "الوفد": "الحياة العسكرية صنعتْ مني شخصًا ملتزمًا ومنظمًا"

روى الفنان القدير أحمد فؤاد سليم ذكريات حياته العسكرية وقت التحاقه بالجيش المصرى، والمواقف العالقة بذهنه من يوم حرب أكتوبر المجيدة، وذلك بمناسبة مرور 50 عامًا على نصر أكتوبر.

تحدَّثَ أحمد فؤاد سليم، خلال تصريحات صحفية لـ"بوابة الوفد الإلكترونية"، قائلًا: “كنت مجندًا فى منطقة المثلث بالسويس فى الكتيبة رقم 367 دفاع جوى، دخولي الجيش غيَّرَ حياتى 180 درجة، وقعدت أسبوع حاسس بغربة ولكن بعد أسبوع مع التدريب ومع الحياة العسكرية بدأت أتعود على نظام وعلى سلوك، وكنا فى الصباح ننزل التدريبات ثم نعود لتناول الفطار بنظام ثم محاضرات، استعدادًا لحرب أكتوبر”.



روى الفنان القدير، موقفًا عالقًا في ذهنه من يوم حرب أكتوبر 1973م، قائلًا: "كان فيه عساكر يوم الحرب "بتمص قصب" وبتلعب كورة على خط القناة كنوع من الخداع الاستراتيجى".

كشف أحمد فؤاد سليم، خلال حديثه "للوفد" أثر الجيش على حياته العملية والفنية، قائلًا: "تحولت من شخص غير منظم إلى "شخص منظم" والحكاية دى نفعانى النهاردة بعد العمر ده، والجيش المصرى كان له فضل عليا صحيًّا ولحد النهاردة بلعب رياضة بسبب أنى عرفت معنى التدريب والرياضة فى الجيش".



استكمل الفنان، قائلًا: "أصبحت ملتزمًا فى حياتى وكنت حريصًا على قراءة الروايات والمسرح العالمى داخل الجيش، ودخلت معهد التمثيل بعد الجيش وتحولت إلى فنان محترف ولذا خرجت من الجيش عام 1974م ودخلت معهد التمثيل 1974م، ومستقبلى الذى أعيشه النهاردة مع أسرتى، حياتى العسكرية فى الجيش المصرى هي التي صنعته".

أبرز الأعمال الفنية لـ "أحمد فؤاد سليم":

الفنان القدير أحمد فؤاد سليم، حظى على قلوب جمهوره من خلال الكثير من الأعمال الفنية الناجحة والمؤثرة، والتي أبرزها: "فيلم الباب الأخضر، مسلسل الاختيار، مسلسل أنا شهيرة أنا الخائن، فيلم نبيل الجميل أخصائي تجميل، مسلسل المداح أسطورة الوادي"، وغيرها من الأعمال التي سوف تظل خالدة في وجدان جمهوره ومحبيه.