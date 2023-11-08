الأربعاء 08 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من اللقاءات والأنشطة الرياضية والترويحية لفتيات "ريحانة"

بوابة الوفد الإلكترونية

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية .

ويأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ،  بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات ، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

وشملت السلسلة تنفيذ فعاليات البرنامج بمحافظة بني سويف حيث تم تنفيذ زيارة لدار " الخير والبركة للمسنين " في اطار تقديم الدعم النفسي للمسنين ، بالإضافة إلي تقديم بعض الفقرات الترويحية للنشء اعضاء شعبة العروض بقيادة ، وكذلك تم تقديم بعض الهدايا الرمزية للمسنين من السيدات .

وفي محافظة جنوب سيناء تم تنفيذ ندوة صحية وأنشطة رياضية بالاستاد الرياضي بالطور ، وذلك من أجل إرساء دور المرأة فى المجتمع.

وفي نفس السياق تم تنفيذ فعاليات برنامج " ريحانة " بمدرسة الشهداء الثانوية للبنات بمدينة الشهداء ، بمحافظة المنوفية ، حيث تم مناقشة جوانب الإستفادة من البرنامج وتأثيره علي شخصية الفتيات المشاركات في البرنامج .

يذكر أن البرنامج يهدف  إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .

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