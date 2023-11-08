الشباب والرياضة تنفذ سلسلة من اللقاءات والأنشطة الرياضية والترويحية لفتيات "ريحانة"

تواصل وزارة الشباب والرياضة من خلال الإدارة المركزية لتنمية النشء- الإدارة العامة للموهوبين والمبدعين ، تنفيذ سلسلة فعالياتها للبرنامج القيادي "ريحانة " ،بمراكز الشباب علي مستوي المحافظات ، والذي يتم تنفيذه تحت رعاية قرينة السيد رئيس الجمهورية .

ويأتي ذلك في إطار إهتمام وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحي ، بتكثيف البرامج والمشروعات المخصصة للفتيات ، بهدف تنمية وصقل مهاراتهن، وتشجيعهن على المشاركة المجتمعية.

وشملت السلسلة تنفيذ فعاليات البرنامج بمحافظة بني سويف حيث تم تنفيذ زيارة لدار " الخير والبركة للمسنين " في اطار تقديم الدعم النفسي للمسنين ، بالإضافة إلي تقديم بعض الفقرات الترويحية للنشء اعضاء شعبة العروض بقيادة ، وكذلك تم تقديم بعض الهدايا الرمزية للمسنين من السيدات .

وفي محافظة جنوب سيناء تم تنفيذ ندوة صحية وأنشطة رياضية بالاستاد الرياضي بالطور ، وذلك من أجل إرساء دور المرأة فى المجتمع.

وفي نفس السياق تم تنفيذ فعاليات برنامج " ريحانة " بمدرسة الشهداء الثانوية للبنات بمدينة الشهداء ، بمحافظة المنوفية ، حيث تم مناقشة جوانب الإستفادة من البرنامج وتأثيره علي شخصية الفتيات المشاركات في البرنامج .

يذكر أن البرنامج يهدف إلي صقل مهارات الفتيات بالشكل الذى يمكنهن من التعبير عن أنفسهن وتفعيل دورهن بالمجتمع، والتعرف على أمثل الآليات لمواجهة أي صعوبات قد تواجههن ، بالإضافة إلي تسليط الضوء على النماذج الناجحة من الفتيات ، وتأثيرهن في شتى المجالات .