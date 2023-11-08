حافلة بيراميدز تصل إلى ستاد القاهرة استعدادًا لمباراة الزمالك

وصل فريق نادي بيراميدز إلى استاد القاهرة الدولي تمهيدا لخوض مباراة الزمالك في إطار بطولة كأس مصر.

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ويتواجه بيراميدز مع الزمالك في السابعة من مساء اليوم على استاد القاهرة الدولي، في إطار مباريات الدور نصف النهائي من بطولة الكأس.

قائمة بيراميدز لمباراة الزمالك

حراسة المرمى: أحمد الشناوي - شريف إكرامي - أحمد ميهوب

خط الدفاع: محمود مرعي - أحمد سامي - أسامة جلال - محمد الشيبي - محمد حمدي - أحمد فتحي - كريم حافظ - علي جبر

خط الوسط: مصطفى فتحي - أحمد توفيق - مهند لاشين - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - سيف جعفر - يوسف أسامة - محمود أوكا - رمضان صبحي - بلاتي توريه - أوجو صامويل - محمد رضا بوبو

خط الهجوم: فيستون ماييلي - فخري لاكاي - دودو الجباس