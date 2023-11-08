"المنزل الذكي وسيارة عيون الخفاش" ابتكارات طلاب نجع حمادي في يوم الاختراع

شهد أبو الوفاء عبد السلام الدردير مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي شمالي قنا، اليوم الأربعاء " يوم الاختراع والابتكار"، الذي نظمه قسم الموهوبين والتعلم الذكي بمقر مركز الموهوبين بمدرسة المشتركة الابتدائية بنجع حمادي، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بقنا، وتنفيذا لتوجيهات الإدارة العامة للموهوبين بوزارة التربية والتعليم.

وقال عبده وزيري رئيس قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة نجع حمادي التعليمية، أن فعاليات يوم " الاختراع والابتكار" تضمنت عرض عدد من الطلاب المخترعين والمبتكربن بمختلف المدارس لبعض ابتكاراتهم.

و أضافت نيفين نبيل مسؤول الموهوبين بتعليم نجع حمادي، أن من بين الإبتكارات " المدينة الذكية "عمل الطالب إياد محمد مدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، والتي توفر الطاقة، وبها مستشعرات الحرائق والدخان، و مستشعرات لقياس نسبة الماء في التربة.

وتابعت مسؤول الموهوبين، أن الطالبان معاذ محمد، و فتحى عبد الرحمن بالصف الأول الإعدادي بمدرسة الشهيد إسلام عبد الرازق الرسمية للغات بنجع حمادي، تحدثا عن مشروعهما والذي يتمثل في صناعة سيارة ذاتية القيادة، مزودة بحساسات لتفادى الحوادث، تدعم نظرية عيون الخفاش، و التي لاقت استحسان الحضور من قيادات الإدارة التعليمية بنجع حمادي.