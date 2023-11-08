مواجهات حسم التأهل.. ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الليلة

تقام اليوم الأربعاء 8 مواجهات مهمة في سباق التأهل من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، ومن بين المباريات ثلاثة أندية تحتاج لتحقيق الانتصار للتأهل لدور الـ 16 من دوري الأبطال لنسخة الموسم الحالي 2023 – 2024.

ترتيب مجموعات دوري أبطال أوروبا قبل مباريات الليلة

ويلعب بايرن ميونيخ أمام نادي جالطة سراي ويخوض ريال مدريد مواجهة أمام سبورتينج براجا، بينما يلعب ريال سوسيداد أمام بنفيكا حيث يطمح كل فريق من الأندية التي تخوض اللقاء على ملعبها في حسم التأهل الليلة لدور الـ 16 من دوري الأبطال.

تنطلق مباراة ريال مدريد أمام سبورتينج براجا الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، وتقام مواجهة بايرن ميونيخ أمام جالطة سراي في نفس التوقيت، بينما يلعب ريال سوسيداد أمام بنفيكا في تمام الثامنة إلا ربع مساءً.