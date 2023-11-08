مؤتمر صحة الأجنة فى مصر برعاية مستشفى وادى النيل ووزارة الصحة 14 نوفمبر

يعقد مؤتمر صحة الأجنة فى مصر، فى 14 نوفمبر الجارى، بفندق تريومف التجمع الخامس الساعة 12ظ، بالتعاون بين مستشفى وادى النيل ووزارة الصحة والسكان وهيئة الدواء وهيئة الشراء الموحد.

سيشهد المؤتمر إطلاق مبادرة صحة الأجنة تحت شعار "أمومة بصحة ومواليد بعافية خالية من المرض ".

يحضر المؤتمر كلا من:

الدكتور حازم خميس مدير عام مستشفى وادى النيل

دكتور محمد حسانى مساعد وزير الصحة والسكان لشئون المبادرات الصحية

الدكتورة اميمة ادريس استاذ النساء والتوليد بكلية الطب قصر العينى .

الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومى للمرأة

دكتور اشرف حاتم رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب

وبحضور ومشاركة كبار الشخصيات بالمؤتمر:

السفير البريطانى فى مصر

الدكتور تامرعصام رئيس هيئة الدواء المصرى

اللواء طبيب بهاء زيدان ورئيس هيئة الشراء الموحد

الدكتورة نعيمة القصير الممثل الاقليمى لمنظمة الصحة العالمية