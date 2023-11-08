عصام الدين عبدالسلام مديراً لإدارة الشئون المالية بجامعة الأزهر بأسيوط

أصدر محمد أحمد شحاته، الأمين العام المساعد لفرع الجامعة بأسيوط ، قراراً بتكليف عصام الدين عبدالسلام عبدالغني محمد، باحث أول شئون مالية بالأمانة العامة المساعدة بأسيوط، بتسير أعمال مدير إدارة الشئون المالية بجامعة الأزهر بأسيوط.

وتتقدم أسرة الأمانة العامة المساعدة بأسيوط والعلاقات العامة بفرع الجامعة بأطيب وأرق التهاني لسيادته، مع دوام التوفيق والسداد في مهمته الجديدة.

يأتي ذلك، انطلاقًا من حرص جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة، على تمكين كوادر جديدة في جميع قطاعات الجامعة بالقاهرة والأقاليم، والعمل على إعداد وتجهيز صف ثان من القيادات الإدارية وفقا لرؤية مصر 2030م، وطبقا لتوجهات الدولة المصرية في الجمهورية الجديدة، وبناءً على توجيهات الدكتور محمد عبدالمالك نائب رئيس الجامعة للوجه القبلي.

رئيس جامعة الأزهر: نحيي صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الهجوم الوحشي الإسرائيلي

افتتح الدكتور سلامة داود، رئيس جامعة الأزهر، كلمته في حفل تكريم الخريجين والمتفوقين من طلاب إندونيسيا بتقديم التحية لصمود الشعب الفلسطيني أمام الهجوم الوحشي الإسرائيلي الذي لم يراع أي احترام لحقوق الإنسان أو الأديان فقتلوا النساء والأطفال.

كما قدم التحية للقيادة السياسية المصرية التي تدافع عن مقدساتنا العربية والإسلامية في فلسطين، وتحمي أمن مصر القومي، كما عبر عن شكره للإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ لمواقفه الشامخة في الدفاع عن القضية الفلسطينية.

وهنأ طلاب إندونيسيا الذين يحتفون بتفوقهم وتخرجهم في جامعة الأزهر، موصيهم بتحمل الأمانة في نقل العلم ونشره في جميع البقاع، وأن يواصلوا اجتهادهم ولا يتوقفوا عند شهادة التخرج، فالعلم مجال واسع، وقيمة العلم في العمل به، مشيرًا إلى أن الأزهر لم يبن في كل دولة مبنى، ولكنه يبني رجالًا في كل دولة.

وقال: إن لإندونيسيا مكانة كبيرة في الأزهر الشريف، وعدد طلابها من أكبر الأعداد الوافدة للدراسة بالأزهر الشريف؛ إذ يزيد عددهم على ١٣ ألف طالب وطالبة بكليات الجامعة، ولها علاقات علمية قديمة مع الأزهر الشريف، وتقديرًا لهذه العلاقة القوية بين مصر الأزهر وإندونيسيا ألَّف الدكتور حسام شاكر، عضو هيئة التدريس بكلية الإعلام، كتابًا جديدًا صدر منذ أيام بعنوان: ( الموجز اللطيف في علاقة إندونيسيا بالأزهر الشريف) يتضمن تاريخ العلاقات العلمية بين البلدين، وأهم الخريجين في جامعة الأزهر.