"التصويت في الانتخابات الرئاسية تكريس للديمقراطية" ندوة بإعلان الزقازيق

أكد الدكتور وائل شاهين، مدير كلية الصيدلة بجامعة الزقازيق، أن الأحداث ما قبل 7 أكتوبر وما بعدها؛ تغيرت تمامًا، مشيرًا إلى الأخطار التي تهدد الوطن المصري، خصوصًا ما بعد هذا التاريخ، ودعوات الغرب إلى تهجير الفلسطينيين في مدن العاشر من رمضان وأكتوبر ومايو.

وقال شاهين خلال الندوة التثقيفية التي عقدها مجمع إعلام الزقازيق التابع للهيئة العامة للاستعلامات بقاعة المؤتمرات بمقر المجمع الإعلامي بالشرقية، إن التصويت في الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال شهر ديسمبر المقبل؛ هو تكريس للديمقراطية، ورسالة واضحة لكل المتربصين.

وأوضح أن الإقبال الكبير على الانتخابات الرئاسية يعنى التصدي لكل المحاولات المغرضة التى تحاول تهديد أمن واستقرار البلاد.

وذكر أن التفاف الشعب المصري حول جيشه وبلده هو أبلغ رسالة لكل تهديد داخلي أو خارجي، محذرا من الالتفات إلى الشائعات والأخبار الكاذبة التي تبث على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تهدف إلى التفرقة بين الدولة والجيش من ناحية والشعب المصري من ناحية أخرى.

ولفت الإعلامي دسوقي عبدالله مدير عام الإدارة العامة لإعلام شرق الدلتا، إلى أن قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات بقيادة الدكتور أحمد يحيى، يتناول بشكل موضوعي وحيادي للانتخابات الرئاسية المقبلة خلال دورة التنويرية الممتد حتى نهاية الشهر الجاري.