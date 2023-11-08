المشدد 10 لمتهم بالإتجار بالشابو في سوهاج

عاقبت محكمة جنايات سوهاج اليوم الأربعاء، المتهم "س.س" 24 سنة عامل بالسجن المشدد 10 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه لاتهامه بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين كما تم ضبط بندقية آلية بحوزته بدائرة مركز المنشاة.

وتعود أحداث القضية إلى عام 2023 بدائرة المنشاة، عندما وردت، مفادها قيام المتهم، بالإتجار فى الهيروين والشابو وجوهر الميثامفيتامين، بدائرة المركز، وترويجها على عملائه، وبعد تقنين الإجراءات، وبإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات وتبين أن المتهم ضبط وبحوزته عددا من لفافات الهيروين وأكياس الشابو وجوهر الميثامفيتامين كانت معدة للبيع وبمواجهته اعترف بالإتجار فى المخدرات وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات التى أصدرت حكمها السابق.

وفي السابق تمكنت مديرية التموين بالمنيا، من ضبط 143 مخالفة تموينية متنوعة ، خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية .

وأوضح الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا، أن الحملات أسفرت عن تحرير 143 مخالفة تموينية منها، 120 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت بين (إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات – نقص وزن - عدم وجود سجلات)، 23 مخالفة في مجال متابعة الأسواق ، تنوعت ما بين ، (عدم الإعلان عن الأسعار – مجهولة المصدر - بيع بأزيد من السعر المقرر- بدون ترخيص – ذبح خارج المجازر – تجار تموينيين).

