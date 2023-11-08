إعلام الخارجة ينظم ندوة بعنوان "معايير اختيار المرشح الرئاسي الأصلح"

عقد مركز إعلام الخارجة ندوة حول “معايير اختيار المرشح الرئاسي الأصلح” بمديرية الطرق بحضور المهندس يحيى طلعت، مدير عام الطرق، والدكتور أسامة زين العابدين عثمان، وكيل كلية التربية لشئون الدراسات العليا والبحوث.

يأتي ذلك فى إطار الحملة الإعلامية التى يطلقها قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات لحتفيز المواطنين للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية تحت شعار “صوتك مستقبلك.. انزل وشارك”

وأكدت غادة بصيط، مسئول الإعلام التنموي، بالحديث عن أهمية قطاع الإعلام الداخلى فى نشر التوعية بين الفئات المختلفة للمواطنين كما ذكرت أن الحملة الإعلامية التى يطلقها القطاع تستمر حتى موعد الانتخابات الرئاسية لحث المواطنين للمشاركة بإيجابية فيها.



وعرف الدكتور أسامة المشاركة السياسية بأنها مساهمة الأفراد في صنع القرار وذلك لإحداث تنمية واستقرار في المجتمع كما أنها تساهم فى إرساء الديمقراطية وحقوق الإنسان والحريات كما أنها تعد مظهرًا من مظاهر الانتماء والولاء.



أما عن معايير اختيار المرشح الرئاسى الأصلح فلا بد أن يكن المرشح الرئاسي يتمتع بعدة صفات منها رجاحة العقل والحكمة والنزاهة والشفافية وأن يكون لديه شخصية قيادية وقادر على اتخاذ القرار المناسب فى الوقت المناسب كما أنه يعلى من مصلحة البلاد العليا هذا بالإضافة إلى أنه يملك رؤية لتنمية المجتمع على كافة الأصعدة ويتضح ذلك من خلال تاريخ عمله وسيرته الذاتية وكذا برنامجه الانتخابي.



وأكد زين، أن المشاركة تعلى من قيمة الفرد وتؤدى إلى الاستقرار المجتمعى كما أنها تبعث برسالة مفادها احترام المؤسسات داخل الدولة

وفى ختام الندوة تم توضيح الجدول الزمني للانتخابات وعدد المرشحين وكذلك إجراءات العملية الانتخابية، الندوة برعاية الدكتور أحمد يحيى رئيس قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات وتحت إشراف أزهار عبدالعزيز محمد مدير مركز إعلام الخارجة.

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة

جانب من ندوة مركز إعلام الخارجة