سكرتير بنى سويف يطمئن على توافر السلع وتخفيض الأسعار بالسلاسل التجارية

قام اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد لمحافظة بني سويف، بجولة بمدينة بني سويف تفقد خلالها عدداً من المحال والسلاسل التجارية لمتابعة تنفيذ"مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية والاستراتيجية والتي تنفذها الحكومة بالتعاون مع الجهات ذات الصلة في اطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل المتواصل لتخفيض أسعار السلع ورفع العبء عن كاهل المواطنين

وأطمئن السكرتير العام المساعد، على انتظام توافر السلع وحركة البيع والشراء داخل تلك السلاسل والمحلات المشاركة في المبادرة لتوفير العديد من المواد الغذائية والسلع التموينية من السكر والأرز والزيوت، بأسعار مُخفضة عن مثيلاتها في الأسواق؛ بهدف التخفيف عن كاهل المواطنين في ظل الظروف الحالية، وضمن خطة المحافظة في هذا الجانب

ولفت السكرتير العام المساعد، إلى توجيهات المحافظ بالمرور والمتابعة المستمرة لمراقبة التزام المحال بوضع الأسعار فى مكان معلن وواضح للمواطنين والتأكد من صلاحية وجودة السلع، مع تكليف مسؤولي التموين بتكثيف الحملات التموينية للتأكد من التزام التجار بالأسعار المعلنة ومراقبة عملية تداول السلع بالأسواق وضبط منظومة الأسعار، مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومحتكري السلع الغذائية

رافق السكرتير العام المساعد خلال جولته كل من هاني الجويلي رئيس المدينة عزة بسيوني مدير إدارة تموين بني سويف أحمد دهشان رئيس فرع جهاز حماية المستهلك ببني سويف

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