الأربعاء 08 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

ثقافة وفن

رندة جبر تتعاون مع أسرة فيلم "السيستم" برفقة أحمد الفيشاوي

فيلم السيستم
فيلم السيستم

تعاونت الفنانة الأردنية رندة جبر مع أسرة فيلم "السيستم" بطولة الفنان أحمد الفيشاوى، وعبرت عن سعادتها بالانضمام إلى الفيلم، مشيرة: إنها ترتبط بصداقة قديمة مع الفنان احمد الفيشاوى ولم تسمح الظروف بالتعاون سويا وسعدت حينما انضمت إلى هذا الفيلم، وخاصة أنها تعشق الكوميديا، والفيلم رومانتيك كوميدى وتجسد فيه  دور كابتن لايف كوتش.

فيلم السيستم

تفاصيل فيلم السيستم

يقوم الفنان أحمد الفيشاوي بتصوير فيلمه الجديد "السيستم"، وشارك محبيه ومتابعيه عددًا من الصور له داخل كواليس العمل، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام"، قائلاً: "تعلمت الكثير من المحاولات في موقع التصوير لاتقان وظيفتي".

 

أبطال فيلم السيستم

من ناحية أخري، يذكر أن فيلم "السيستم" بطولة أحمد الفيشاوى، وطارق لطفي، نسرين طافش، بسنت شوقى وعدد آخر من الفنانين الذين يظهرون كضيوف شرف خلال الأحداث التي تدور في اطار اجتماعى لايت، والعمل من تأليف أحمد مصطفي وإخراج أحمد البنداوى وتصوير هيثم مصطفى.

 

وينتظر الفيشاوى طرح فيلم "عادل مش عادل" الذي انتهى منه مؤخرا، ويشارك في بطولته كل من: شيرى عادل، محمود البزاوى، محمد رضوان، دينا، بدرية طلبة، ومصطفى أبوسريع، ومن تأليف أدهم سعيد وحسام كمال وإخراج أحمد يسري، ويجسد الفيشاوى خلال أحداث الفيلم شخصية محامى يواجه العديد من المشاكل في حياته ويحاول حلها في إطار كوميدي.

txt

إيرادات فيلم Oppenheimer تتخطى الـ948 مليون دولار

مواد متعلقة

فيلم "وداع جوليا" السوداني يفوز بجائزتين في مهرجان قبرص السينمائي

عواقب دعم مشاهير الفن للقضية الفلسطينية ضد المحتل تفتح عليهم أبواب الجحيم

تعليق ناري من تامر أمين يشعل موقف بيومي فؤاد أمام الشعب الفلسطيني

فيلم "الخميس اللي جاي".. حصيلة إيراداته بشباك التذاكر مساء أمس

محمد أنور يواجه جمهوره بفيلم "جوازة توكسيك" برفقة بيومي فؤاد

انقلب السحر على الساحر.. بيومي فؤاد فى مرمى نيران السوشيال ميديا "سر الـ600 ألف"

شاهد قبل العرض.. الشركة المنتجة تطلق بوستر فيلم شماريخ

عمرو أديب يهاجم منتقدي بيومي فؤاد: "لو المسرحية في إسرائيل مكانش عملتوا معاه كده"
الجريدة الورقية