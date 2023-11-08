إيرادات فيلم Oppenheimer تتخطى الـ948 مليون دولار

ارتفعت إيرادات فيلم Oppenheimer بـ2 مليون دولار عن الأسبوع الماضى، حيث وصلت إلى 948 مليونًا و573 ألف دولار عالميًا، وهو العمل الذى وصلت مدته إلى 3 ساعات، ومن إنتاج شركة Universal Pictures منذ طرحه يوم 21 يوليو الماضى فى دور العرض حول العالم.

فيلم Oppenheimer

إيرادات فيلم Oppenheimer

وانقسمت إيرادات الفيلم الجديد بين 324 مليونًا و 823 ألف دولار فى شباك التذاكر الأمريكى، و 623 مليونًا و 750 ألف دولار بشباك التذاكر العالمى.

يركز فيلم Oppenheimer على عالم الفيزياء النظرية الأمريكى جيه.روبرت أوبنهايمر، الذى قاد الجهود لبناء أسلحة الدمار الشامل التى أنهت الحرب، وقتل ما يقرب من 200 ألف مدنى يابانى بعد إلقاء قنبلتين ذريتين في عام 1945 على مدينتي هيروشيما وناجازاكي.

وعلى الرغم من أن تركيز الفيلم قد لا يكون كافيًا لمنع الدولة من طرح "Oppenheimer" في دور العرض، إلا أنه إذا تم تأمين تاريخ طرح في المدن البلاد اليابانية، فليس من الواضح ما إذا كان رواد السينما اليابانيون مهتمين بمشاهدة فيلم حول هذا الموضوع.

فيلم Oppenheimer من إنتاج شركة Universal وتصل مدة الفيلم إلى 150 دقيقة، العمل الجديد يدور حول قصة العالم الأمريكي روبرت أوبنهايمر ودوره في تطوير القنبلة الذرية، ومن إخراج المخرج العالمى كريستوفر نولان.

أبطال فيلم Oppenheimer

ويقوم ببطولته النجم العالمى كيليان مورفى والنجم العالمى صاحب الأصول المصرية رامى مالك، والممثل العالمى روبرت داونى جونيور، وفلورانس بيو.