الدقهلية تناقش المعوقات التي تواجه الاستثمار وجذب المستثمرين

ترأس الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم الأربعاء، اجتماع المجلس الاقتصادي الاجتماعي للمحافظة، وذلك بحضور اللواء أيمن الشريف السكرتير العام، واللواء وجدي الجرواني السكرتير المساعد للمحافظة، وباسم الشريف مدير عام مكتب محافظ الدقهلية، وحضور ممثلين عن رجال الأعمال والمستثمرين والتكتلات الاقتصادية والقيادات المجتمعية والغرفة التجارية والمجلس القومي للمرأة والجامعات والشخصيات العامة والجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني بالمحافظة.

تناول الاجتماع طرح ومناقشة الكثير من الموضوعات والقضايا التي تخص المستثمرين وأصحاب المصانع وعرض الأفكار والمقترحات التي من شأنها تعمل على جذب الاستثمار والمستثمرين.

استعرض محافظ الدقهلية، الفرص الاستثمارية المطروحة من خلال البنك الإفريقي للاستيراد والتصدير بالتعاون مع وزارة التعاون الدولي لإقامة مشروعات واستثمارات جديدة في إفريقيا لدعم وتطوير الاقتصاد الوطني والتي تضمنها الكتاب الدوري لوزارة التنمية المحلية في هذا الشأن، ووجَّه مختار لأهمية تعميم هذه الفرص الاستثمارية علي جميع مستثمري الدقهلية ورجال الأعمال ليستطيع كل منهم تحديد المشروعات التي يمكنه تنفيذها وفقًا لطبيعة نشاطه بما يسهم في تقوية وتعزيز الاقتصاد المصري وفتح آفاق عمل جديدة للشباب بالخارج.

أضاف "مختار" ضرورة الدراسة الجادة للبنوك بمحافظة الدقهلية للمشاركة في تنفيذ المشروعات الاستثمارية والاقتصادية لدعم الخدمات الحكومية للمواطنين وتوفير فرص عمل للشباب و تلبية احتياجات السوق المحلية والعالمية، مؤكدًا أهمية مساهمة أي من البنوك مثلًا في إنشاء شركة تختص بالجمع المنزلي للقمامة بالمشاركة مع المحافظة بما يعود بالنفع علي مواطني الدقهلية وتقديم خدمات متميزة لهم.

وأكد أن محافظة الدقهلية من المحافظات الكبيرة التي تتمتع بموقع جغرافي متميز وتضم عددًا كبيرًا من المستثمرين ورجال الأعمال، وتتمتع أيضًا بوجود الأيدي العاملة الوفيرة والخبرات المهنية المتنوعه في الكثير من الصناعات التي تتطلب جهود الجميع دعمها وتطويرها.

أشار إلى أن لدينا في الدقهلية مناطق صناعية تتميز بموقعها الجغرافي ومناطق استثمارية ومدينة عالمية جديدة وجامعات أصبحت محط اهتمام المستثمرين في مصر والخارج، مشيرًا إلي المنطقةه الصناعية بجمصة علي الطريق الساحلي وتتوسط 3 موانئ بحرية ميناء دمياط وبورسعيد والإسكندرية، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية بالعصافرة والتي تقع بالقرب من بحيرة المنزلة والمنطقه الاستثمارية بمدينة ميت غمر، ومدينة المنصورة الجديدة والجامعات الحكومية والأهلية والخاصة.

أكد أن المحافظة بكامل أجهزتها تعمل علي تقديم أوجه الدعم للمستثمرين كافة والعمل علي حل مشاكلهم من أجل زيادة معدل الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، موجهًّا بضرورة قيام الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار لبذل المزيد من الجهود والعمل علي إقامة وتنفيذ المشروعات وتوافر الاستثمارات الجديدة التي تسهم في دعم وتطوير الاقتصاد الوطني ودفع عجلة الإنتاج.

لفت إلى ضرورة تضافر جهودنا جميعًا من أجل أن تتحول الدقهلية إلي عاصمة مصر الصناعية كما هي الآن عاصمة مصر الطبية فهي محافظة رائدة في المجالات كافة، وتتميز بمجتمع مدني بناء ومشارك في عملية التنمية والبناء التي تشهدها المحافظة.

تناول المجلس في اجتماعه عددًا من الموضوعات التي تضمنها جدول الأعمال الذي أعدته الإدارة العامة للإنتاج والشئون الاقتصادية والاستثمار بإشراف الأستاذ عصام حجاج مدير عام الإدارة، شملت: توفير العنصر البشري والأيدي العاملة الماهرة والمدربة للمشروعات الإنتاجية والصناعية، ومعوقات متعلقة بالاستثمار العقاري، وتنفيذ توصيات مؤتمر المناخ، ومعوقات الاستثمار الصناعي، وإنشاء معرض دائم لمنتجات المنطقة الصناعية وعدد من الموضوعات التي تستهدف دفع العمل بالمناطق الصناعية والاستثمارية والتيسير على المستثمرين ومقترحات بإنشاء أسواق جملة ومواد غذائية، وأيضًا المشروعات التي تم تنفيذها للارتقاء والتطوير والنهوض ببحيرة المنزلة وجهود المحافظة في التيسير علي المستثمرين بالمنطقة الصناعية.