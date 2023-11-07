جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخوله قلب غزة للمرة الأولى منذ عقود

زعم قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، أن قوات الاحتلال دخلت قلب قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عقود.

أهم المراكز في قطاع غزة

وقال فينكلمان بحسب الإذاعة العبرية: "إننا نقاتل أيضًا في هذه الساعات في أهم المراكز في قطاع غزة، ولأول مرة في العقود الأخيرة، يتواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في قلب مدينة غزة."

ويأتي إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا في ظل استمرار الحرب على غزة لليوم الـ32 على التوالي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمات المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.