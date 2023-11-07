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رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

جيش الاحتلال الإسرائيلي يعلن دخوله قلب غزة للمرة الأولى منذ عقود

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي

زعم قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، اللواء يارون فينكلمان، أن قوات الاحتلال دخلت قلب قطاع غزة، للمرة الأولى منذ عقود.

أهم المراكز في قطاع غزة

وقال فينكلمان بحسب الإذاعة العبرية: "إننا نقاتل أيضًا في هذه الساعات في أهم المراكز في قطاع غزة، ولأول مرة في العقود الأخيرة، يتواجد جيش الدفاع الإسرائيلي في قلب مدينة غزة."

ويأتي إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي هذا في ظل استمرار الحرب على غزة لليوم الـ32 على التوالي، حيث ارتكبت قوات الاحتلال مجازر جديدة في دير البلح ومخيمات المغازي والشاطئ وفي حي الزيتون، كما استهدفت بالقصف مبنى تابعا لمستشفى الشفاء ومحيط المستشفى الإندونيسي شمال القطاع.

 

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