جيش الاحتلال الإسرائيلي يُعمق توغله في غزة

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، "دانيال هاجاري"، بأن القوات البرية عملت على عُمق أكبر في غزة في الساعات القليلة الماضية، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، مساء اليوم الإثنين.

وأضاف هاجاري، في إفادة صحفية، أن الجيش الإسرائيلي يعمق توغله في مدينة غزة، حيث يعتقد أن المعقل الرئيسي لحركة حماس موجود.

وزعم المتحدث باسم جيش الاحتلال، أن الجيش الإسرائيلي قتل العديد من قادة حماس الميدانيين خلال الغارات الجوية والعمليات الليلية، الأمر الذي يضر بشكل كبير بقدرة حماس على تنفيذ هجمات مضادة.

وزير الدفاع الإسرائيلي يُوافق على خطط إضافية للهجوم البري في غزة:

وافق وزير الدفاع الإسرائيلي "يوآف جالانت"، على خطط إضافية للهجوم البري في قطاع غزة، حسبما أفادت وسائل إعلام محلية، نقلًا عن مكتب الوزير، مساء اليوم الإثنين.

وفي وقت سابق، زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أن العملية البرية في قطاع غزة أحرزت تقدمًا كبيرًا، موضحًا أنه بعد الانتهاء من تطويق مدينة غزة، تقدمت القوات إلى داخل المدينة من الشمال والجنوب، مع تزايد الغارات الجوية.

ولفت جيش الاحتلال الإسرائيلي، إلى أن الضغط الذي يمارس على مناطق كثيرة في قطاع غزة يخلق تأثيرًا يضر بشكل كبير بأنشطة حماس.

جيش الاحتلال الإسرائيلي يكشف عن قدرات سلاح الجو:

صرح المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي "دانييل هاجاري"، بأن سلاح الجو الخاص بالجيش قادر على قصف أي منطقة في الشرق الأوسط، حسبما أفادت صُحف دولية، مساء اليوم الإثنين.

ويأتي ذلك في وسط تصعيد الوضع الحالي في الشرق الأوسط بسبب الحرب الإسرائيلي على قطاع غزة، وتدخل العديد من الأطراف الأخرى في المنطقة إلى الصراع.

وعلى جانب آخر، قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي، إن جيش الاحتلال يشن حاليًا غارة كبيرة على قطاع غزة.